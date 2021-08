TAIWAN -- Isang mangingisdang Pinoy sa Taiwan ang humingi ng saklolo sa umano’y pagmamaltrato sa kanya ng kapitan ng kanilang barko.

2019 nagtrabaho bilang mangingisda sa Taiwan si alyas Jack. Maayos naman ang pag-trato sa kanya at sa kanyang mga kasama habang nasa pantalan ng Kaoshiung. Pero nang makapasok na sila sa international water, nag-iba na umano ang pamamalakad ng kanilang kapitan.

“Doon na kami nakaranas ng pananakit ng kapitan at bosun namin..sobrang hirap namin doon, kulang sa tulog tapos kulang sa pagkain. ‘Pag nagkakasakit kami hindi kami binibigyan ng pahinga…mas importante pa ‘yung isda kaysa taong maysakit,” kuwento ni “Jack.”

Ang Pinoy na mangingisda na si alyas "Jack" sa panayam sa kanya ng TFC News Taiwan

Habang padaong ang barko sa Taiwan noong Abril 2020, nagkasakit si “Jack.” Hiniwalay siya sa ibang tripulante. Pero mas ininda niya ang umano’y hindi makataong pagtrato sa kanya.

“...nagpaalam ako doon sa agent namin na uwi na ako. Dinala ako sa may accommodation nila at sabi nila tinakot nila ako, ‘wag daw ako magsumbong sa shelter o kahit anong ahensya ng gobyerno dito. At kung magsusumbong daw ako ay tatawag daw sila ng pulis at ire-report daw ako para hulihin ako,” pagbabalik-tanaw ni “Jack.”

Isinailalim ulit siya sa 14-day isolation pagbaba niya ng barko. Pero lalo aniyang sumama ang kanyang pakiramdam at nahirapan siyang huminga. Kaya humingi na siya ng tulong sa Ministry of Labor ng Taiwan.

“...ang ginawa ko lang...ang flashlight ng cellphone ko doon lang nila ako nalaman na andoon ako sa loob. Kasi ‘yung accommodation na pinagdalhan sa akin talagang kulong ako. ‘Di ako makalabas kasi ang lock niya nasa labas,” ani “Jack.”

Pero ibinalik din siya sa barko matapos masuri. Pagkalipas ng tatlong araw, pinababa siya ng barko dahil lalayag na ulit ito. Buong akala niya, ibabalik na siya ng Pilipinas. Pero sinalubong siya ng agent na may kasamang Immigration police dahil sa umano’y pagiging illegal worker. Doon na niya isinalaysay ang mga umano'y pang-aabuso sa kanila sa barko, pati na ang pagkamatay ng kanilang kasamahang Indonesian dahil umano sa pagmamalupit.

Ikinalungkot ito ng pamunuan ng Department of Policies on Migrant Workers ng Serve the People Association ng Taoyuan.

Si Lennon Wong, Director ng Department of Policies on Migrant Workers ng Serve the People Association ng Taoyuan, Taiwan

“This is not right, we know the government can do better. Both governments, so we’re talking about the Filipinos, we hope that both the Philippine and Taiwan governments can really do better. So change the system to make it better. To make it a more humane condition for all the migrant fishermen. Actually, I can say that without the migrant fishermen we don’t have the fishing industry in Taiwan at all,” ani Lennon Wong, Director ng Department of Policies on Migrant Workers ng Serve the People Association ng Taoyuan.

Samantala, nabigyan na ng work permit si “Jack” habang dinidinig ang kanyang kaso. Payo niya sa mga kapwa migranteng mangingisda, gaano man kahirap ang sitwasyon sa trabaho, mahalagang ilaban ang mga karapatan bilang isang manggagawa:

“Gusto ko talagang ilaban ito...para sa nangyari sa akin at saka ‘yung mga kapwa ko fishermen na sinasaktan ng mga kasama ko na kapitan. Sobra ang ginagawa nila sa mga fisherman.”

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.