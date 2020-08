'Nagbagsakan lahat': Ilang OFW idinetalye ang nasaksihan sa Beirut blast

Maraming gusali ang gumuho at nagkabasag-basag dahil sa lakas ng pagsabog. Photo Courtesy: Erma Fontanilla Flores



MAYNILA - Idinetalye ng ilang overseas Filipino worker ang kanilang mga nasaksihan nang mangyari ang dalawang pagsabog sa Beirut, kabisera ng bansang Lebanon madaling araw ng Miyerkoles.

Sa panayam sa Teleradyo sinabi in Erma Fontanilla Flores na maraming gusali ang gumuho at nagkabasag-basag dahil sa lakas ng pagsabog.

""Kasalukuyan po kasi akong nasa daan kanina noong kasalukuyang may pagyanig. Unang una po nakarinig ako ng putok, then ng may pumutok sabi ko ano kaya yon," ani Flores.

"After 5 mins. siguro seconds lang parang seconds lang nangyari biglang dumilim. Pagkadilim po bigla na lang may sumabog bago lahat po ng mga buildings ano nag-collapse lahat po nagbagsakan lahat," dagdag niya.

May mga kakilala rin aniya siya na nasugatan matapos mabagsakan ng mga basag na salamin.

May mga nababalitaan din aniya siya na ilang Pinoy na natabunan ng mga gumuhong gusali.

Nasugatan naman sa binti ang isa pang OFW na si M-Jane Muniño at nabasag din ang mga bintana ng tinutuluyang apartment.

Nasira rin ang mga gamit at bintana sa kuwarto ng isa pang Pinay sa Lebanon na si Analiza Dela Cruz Sebastian.

Sa sobrang tindi ng pagsabog ay naramdaman pa ito sa Cyprus, na may layong 200 kilometro mula Lebanon.

Sa huling tala ng Department of Foreign Affairs, aabot sa dalawang Pinoy ang nasawi sa pagsabog, na nag-ugat umano sa mga nakumpiskang highly explosive materials sa pantalan sa Beirut. Aabot naman sa 8 ang nasugatan at 11 ang pinaghahanap pa.

Sa kabuuan, nasa 78 ang patay habang nasa 3,700 ang sugatan.