2 Pinoy naitalang patay sa Beirut twin blasts: DFA

(2ND UPDATE) Dalawang Pinoy ang naitalang nasawi, habang pito ang nasugatan sa dalawang malakas na pagsabog sa Beirut sa bansang Lebanon, ayon sa Department of Foreign Affairs.

Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na nasa loob ng bahay ng kanilang employer ang mga nasawi nang maganap ang pagsabog. Pawang mga household service worker ang mga ito.

Sa datos ng DFA, nasa 3,000 ang Pinoy sa Lebanon.

Miyerkoles ng madaling araw sa Pilipinas nang magkaroon ng pagsabog sa Lebanon, kung saan 73 ang namatay at nasa 3,700 ang nasugatan.

Lumabas din ang mga video ng pagsabog kung saan makikitang duguan ang mga nagsisilikas mula sa mga sumabog na gusali. Ang Beirut ang pinakamalaking siyudad sa nasabing bansa.

Sa sobrang lakas at laki ng pagsabog lumikha ito ng isang higanteng puting mushroom cloud at matinding shockwave sa malaking bahagi ng Beirut.

Sa sobrang tindi ng pagsabog ay naramdaman pa ito sa Cyprus, na may layong 200 kilometro mula Lebanon.

Halos napulbos ang mga katabing gusali sa daungan, halos nabura rin ang mga kalsada at istraktura malapit sa lugar ng pagsabog.

Basag-basag din ang mga salamin at bintana. May mga tao ring natabunan ng debris.

Ganito rin ang nangyari sa tinitirhan ng maybahay na si Arlene Torreda.

""May konting sira na, nangag– dito sa bahay namin, pero hindi katulad do'n sa iba na talagang, ah, nasira at nabasag. Sabi ng naka– namang ng iba ay, ah, sinadya daw po ito. Pero sana po ay hindi, at para wala pong mangyaring anumang kaguluhan pa dito sa Lebanon," ayon kay Torreda.

Nabasag din ang tinitirhang bahay ng ilang mga overseas Filipino worker.

Malaking pinsala rin ang tinamo ng Baabda Palace kung saan nakatira ang pangulo ng Lebanon.

Hindi pa matukoy ng mga awtoridad kung ano ang mitsa ng pagsabog at marami ang haka-haka sa sanhi nito.

Nangyari rin ang pagsabog ilang araw bago ang nakatakdang paglabas ng hatol sa pagkamatay ni dating Prime Ministrer Rafik Hariri noong 2005.

Pero itinanggi ni Lebanese foreign minister Gabi Ashkenazi na may kinalaman ang Israel sa pagsabog.

Ayon sa health ministry ng Lebanon, ilang ospital ang puno na at hindi na umano tumatanggap ng mga pasyente sa dami ng nasugatan.

Sa mga naunang pahayag ng mga awtoridad sa Lebanon, sinabing ang pagsabog ay dahil sa highly-explosive materials na nakumpiska noong nakaraang taon at inimbak sa port area.

Ayon naman sa Lebanese Interior ministry, ang pagsabog ay dahil sa ammonium nitrate na nakaimbak sa port.

MGA NAWAWALA

Unang nabanggit din ng DFA nitong umaga na may 12 Pinoy ang nawawala, kung saan 11 ay mga seafarer ng M/V Orient Queen, na nakaangkla ng 400 metro mula sa daungan. Pero kalauna'y nahanap ang 10 sa mga ito.

Minor injuries lang ang natamo ng mga biktima na nasa pangangalaga na ng shipping company na Abu Merhi Cruises sa Beirut.

Tumalon umano ang mga seafarer nang mangyari ang pagsabog, ayon sa mga awtoridad

"As you know port iyon so talagang nagkaroon ng shockwave. Ang kwento sa amin ng Embassy is nag-decide na talaga silang tumalon from the ship dahil feeling nila lulubog sila," ani DFA Undersecretary Sarah Arriola.

Bukod sa isa pang seaman na pinaghahanap pa, isa pang Pilipinong household service worker ang nawawala.

Sinubukan ng DFA na makipag-ugnayan sa nawawalang household service worker pero hindi pa raw ito sumasagot.

Nagpaabot ng pakikiramay ang Pilipinas sa Lebanon. Handa rin daw ang DFA na magpadala ng tulong at medical team, ayon sa kalihim na si Teodoro Locsin Jr.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello, nasabihan na ang mga pamilya ng mga nasawi sa sinapit ng kanilang mga kaanak.

Sinisikap na ring maiuwi agad ang kanilang labi sa lalong madaling panahon.

Nakipag-ugnayan na ang embahada sa Lebanese authorities habang patuloy na hinahanap ang mga nawawalang Pinoy. -- May mga ulat mula sa Agence France-Presse, kina Jorge Cariño, at Willard Cheng, ABS-CBN News