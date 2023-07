Movie screening idinaos sa mga Pinoy iskolar sa Beijing

BEIJING, CHINA - Idinaos noong July 15 ang pagpapalabas ng mga short films para sa Filipino scholars na nag-aaral sa iba-ibang unibersidad at colleges sa Beijing.

Ayon pa sa DFA, ang movie screening ay proyekto ng Embahada ng Pilipinas sa Beijing katuwang ang Film Development Council of the Philippines o FDCP.

Kabilang sa mga ipinalabas ang award-winning 2019 coming-of-age short film na “Oppa-Wikan” ni Tracy Tang at Hanz Florentino, at ang “Hugô: A Hidden Past Revealed” ni Rhadem Morados na isang 2017 documentary tungkol sa bul-ul ng mga Igorot.

Mga lumahok sa movie screening

Kinilala ni Philippine Ambassador to China Jaime FlorCruz ang tatag na ipinakita ng mga Pilipinong iskolar sa extended lockdowns, remote classes at quarantine noong pumutok ang pandemya mula China. Hinikayat din niya ang mga iskolar na makilahok sa mga internship at magbigay ng volunteer work at mag-ambag sa kani-kanilang pamilya pag-uwi nila sa Pilipinas.

Nagkaroon din ng open forum matapos ang screening kung saan nagbahagi ng kanilang mga sariling pananaw sa mga temang natalakay sa pelikula sina Ambassador FlorCruz at asawang si Mme. Ana Segovia FlorCruz tulad na lamang ng self-discovery, cultural awareness, at national patrimony.