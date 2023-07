OSAKA, JAPAN - Tagumpay na naidaos ang fashion collab ng Pilipinas at Japan noong June 14 sa Atrium Lounge, 38F sa Conrad Osaka, Japan. Ilang piling artworks din mula sa exhibit ang ipinakita noong June 12 at 13 kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Independence Day sa 40F Atmos ng nasabing hotel.

Ang proyektong “TAYO Fashion Showcase” ay pinangunahan ng Philippine Consulate General sa Osaka kung saan ipinakita ang exhibit mula sa Filipino at Japanese artists at designers tulad nina Feanne, Ken Samudio, Joyce Makitalo, Pamela Madlangbayan, Kate Torralba, at Japanese designers na sina Haruka Hirai at kkjk.

Ilan sa artworks at designs na itinampok sa TAYO Fashion Showcase sa Osaka, Japan

Ang salitang “tayo” ay may iba-ibang kahulugan sa mga Pilipino at Hapon. Sa mga Pilipino, katumbas ito ng pagkakaisa at lakas habang sa Hapon, sumisimbolo ito sa diversity at multiculturalism.

“The TAYO Fashion Showcase is a testament to the power of fashion as a universal language that transcend borders. It is a celebration of our shared heritage, creativity and the enduring friendship between the Philippines and Japan,” pahayag ni Philippine Consul General to Osaka Voltaire D. Mauricio.

Ayon pa sa DFA, lumahok sa event ang mahigit isandaang guests na kinabibilangan ng mga miyembro ng Consular Corps, business leaders, prime movers at mga stakeholder sa fashion industry.

Ipagpapatuloy ng TAYO Fashion Showcase ang pagsusulong ng cultural exchange at collaboration sa kanilang mga susunod na proyekto at mga inisyatibo.