Mga Pinoy nakisaya sa Matsuri O Festival sa Nagoya, Japan

JAPAN - Masayang ipinagdiwang ang dalawang araw na Matsuri O Festival sa Ikeda Park sa Nagoya, Japan. Tuwing summer, kanya-kanyang pagsasagawa ng Matsuri ang mga hapon bilang pasasalamat sa biyayang handog ng kalikasan sa kanilang bansa.

“Kada taon, inoorganisa ito ng mga negosyanteng Hapon. ‘Di pinalampas ng ilang Pinoy ang pagkakataong makiisa sa kasiyahan. Kami po mga Pilipino rito ay nakikisama sa mga pagdiriwang ng Matsuri ng Japan,” sabi ni Conrad Santos na nakisaya sa festival.

“I think this is a good opportunity na tayong Filipinos based sa Japan, we are somehow very integrated,” kwento naman ni Anderson Villa.

Kinaaliwan din maging ng mga Pinoy ang ilang palarong pambata. Di rin nawala ang ilang masasarap na pagkain.

“Nandito kami sa festival ng mga Japanese, nakikihalubilo, nakikikain ng kanilang mga pagkain,” ani Pinay na si Blesilda Mendoza.

Nagpakitang gilas din ang ilan nating kababayan sa sayawan. Pagkatapos ng kasiyahan, tulong tulong din ang lahat sa paglilinis sa lugar.

Sa simpleng paraan, nais ng mga Hapon na maipakita rin sa iba ang kanilang kultura at disiplina.

