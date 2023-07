Lalaki nag-amok sa central business district sa NZ, 2 patay; gunman, patay rin

Watch more News on iWantTFC

AUCKLAND, NEW ZEALAND - Tatlo ang patay kabilang ang isang lalaking walang habas na namaril sa loob ng isang ginagawang gusali sa Auckland, New Zealand.

Sa itinatayong gusali sa central business district sa Auckland pumasok at walang habas na namaril ang isang lalaki noong July 20.

Kwento ng Pinoy na si Danica Palpal-Latoc na nagtatrabaho sa area, nabigla sila sa pangyayari.

“The guy started shooting and people started running back because the police were telling them to move back because of the active shooter. It happened so fast,” kwento ni Danica.

Dalawang construction worker ang patay habang ‘di bababa sa sampu ang sugatan kabilang ang isang pulis.

Kinilala ang gunman na si Matu Tangi Matua Reid na dating nagtatrabaho sa lugar pero naka-home detention dahil sa ilang kaso ng violence.

Ayon sa mga otoridad, may kinalaman sa trabaho ng suspek ang posibleng motibo sa pamamaril. Nakipagbarilan din si Reid sa mga rumespondeng pulis na humantong sa pagkamatay ng suspek.

“Nakita namin yung mga ambulance, tapos nakita naming yung mga construction workers na lumalabas na from the building. Yung mga in-escort sila palabas parang mga 30-40% I think mga Pinoy, mga kababayan natin,” pagbabahagi ni Gino Orejana, isang Pinoy na empleyado sa lugar.

Ikinagulat ng mga taga-New Zealand ang insidente lalo't mahigpit ang batas ng bansa sa pagdadala at paggamit ng baril. Mas naghigpit pa ang bansa kasunod ng masaker sa Christchurch noong 2019 kung saan limampu’t-isa ang namatay.

Dahil sa insidente natakot ang ilang Pinoy at nabahala sa kanilang kaligtasan.

“Sobra kinabahan din ako lalo na nung papunta na ako dun kasi sabi ko baka mamaya magkaron ng pangalawang set na ganun...kabado talaga ako nung papasok sa trabaho,” sabi ni Mark Fernandez.

Tiniyak ng mga otoridad na isolated case ang nangyari at mas pinaigting pa ang seguridad sa lugar.

