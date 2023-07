Economic cooperation ng PH at Chongqing, China mas pinaigting

Nakipagpulong ang delegasyon mula Chongqing China na pinangunahan ni CPC Chongqing Municipal Committee Standing Committee member at CPC Chongqing Committee United Front Work Department Chief Madam Lu Hong kay DFA Assistant Secretary Paul Vincent L. Uy noong July 20.

Si DFA Assistant Secretary Paul Vincent Uy (right) kasama si Madam Lu Hong (left) mula sa munisipalidad Chongqing, China (Photo credits: DFA-OPCD Maria Vanessa Ubac)

Layon ng pagpupulong hind lamang para mas pagtibayin ang economic cooperation ng Pilipinas at Chongqing kundi mas paigtingin din ang socio-economic ties at cultural relations. Interesado rin ang delegasyon sa kooperasyon sa infrastructure development, tourism at sister-city arrangements.

Umaasa rin ang delegasyon na tataas ang turismo sa pagitan ng Chongqing at Pilipinas ngayong post-Covid. Tiniyak din ni Madam Lu na makapagbibigay ang kanilang munisipalidad sa Pilipinas ng iba-ibang oportunidad sa negosyo lalo na’t kilala silang may maunlad na imprastraktura ng green technology at digital connectivity.

Ibinahagi ni Assistant Secretary Uy sa delagasyon ang economic developments ng PH at hinikayat niya ang mga negosyante mula Chongqing na mag-invest sa Pilipinas at patuloy na makipag-ugnayan sa PH Consulate General sa Chongqing sa pagpapalakas ng kanilang kooperasyon lalo na sa sektor ng agrikultura, enerhiya, mga imprastratura at maging people-to-people exchanges.