SINGAPORE - Nagbabalik sa ika-6 na taon ang Business Network Group o BNG Fun Run o Chamba Fun Run 2023 na gaganapin sa August 20 sa OCBC Square, Kallang Wave sa Singapore katuwang bilang media partner ang TFC o The Filipino Channel ng ABS-CBN Global.

Ito ang kauna-unahang “physical’ o in person fun run ng BNG simula nang pumutok ang pandemic. Ang tatlong pinakahuling fun run (2020-2022) ay idinaos virtually o kaya’y sa hybrid setup.

At ngayong taon ang fun run ay idaraos with a twist dahil matapos ang registration sa August 20 mula 5:00am - 6:45am, susundan ito ng pagsasayaw ng Chamba, ang bagong dance fitness na hango sa pinaghalong Cha Cha at modern dance bago simulan ang fun run.

Chamba Fun Run 2023

Paraan din ng BNG ang nasabing fun health and fitness event para makapagbahagi sa mga nangangailangan. Ngayong taon kasama sa beneficiaries ng fun run proceeds ang Philippine Bayanihan Society Singapore o PBSS at Domestic Employees Welfare Fund o DEWF.

Sa mga interesadong lumahok sa fun run for a cause, may tatlong paraan para magparehistro.

Mag-sign up sa Chamba run website, pwede ring tumawag kay Ms. Lila Macapinlac sa numerong +65 9021 6797 o sinumang kakilala ninyo sa BNG at panghuli, pwedeng bumisita mismo sa opisina ng BNG sa Lucky Plaza #04-69.

Mga opisyal at myembro ng Business Network Group na organizer ng Chamba Fun Run 2023

May tatlong kategorya ang Chamba fun run: 10KM, 5KM at 3KM at bawat isa ay may katumbas na freebies para sa participants tulad ng singlet, race bib, drawstring bag, medal at finisher shirt. May naghihintay ring exciting raffle prizes sa mga lalahok na runners.

Mga kategorya sa BNG Chamba Fun Run 2023

Layon ng BNG na isulong ang healthy living sa mga kababayan sa Singapore.

“Staying true to the essence of the previous organized fun runs, Chamba Run 2023 aims to raise awareness among the Filipino Community in Singapore on the importance of keeping oneself healthy,” pahayag ng BNG.