Bayaning si Lapu-Lapu, bida sa isang Art Exhibit sa California

Tampok ang unang bayani ng Pilipinas na si Lapu-Lapu sa isang art exhibit sa California

LOS ANGELES, CALIFORNIA -- Bida ang kauna-unahang bayani ng Pilipinas na si Lapu-Lapu sa isang bagong art exhibit sa Philippine Consulate dito.

Ang mga likhang sining na naka-display ngayong buwan ay gawa ng tanyag na pintor mula Angono, Rizal na si Nemi Miranda.

Para kay Miranda, si Lapu-Lapu, na tumalo at pumatay sa mananakop na si Ferdinand Magellan noong 1521, ay tao lang din pero lumaban at nagtagumpay sa huli.

Ngayong taon ang ika-500 na anibersaryo ng pagdating ni Magellan sa Pilipinas.

"Lapu Lapu is the same like us who experienced a lot of ups and downs. At the end of his life, he was triumphant. Winning over, he doesn’t want to be under any power and wants to be independent of other countries," sabi ni Miranda.

Paliwanag niya, "this exhibit is just an eye opener for the Filipino that we should be proud of being Filipino. Our nation is good at so many things."

Nais din ni Miranda na bigyang pugay ang tinuturing niyang bagong bayani tulad ng health workers at mga police na nasa harap ng digmaan laban sa pandemya.

Inimbitahan ni Philippine Consul General Edgar Badajos ng Los Angeles ang iba pang mga Pinoy na pintor na magpakita ng kanilang obra maestra sa konsulado

"If you are also interested, if you would like to display your artworks here at the Philippine Consulate, you are more than welcome to partner with us," sabi ni Badajos.