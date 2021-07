COVID-19 Phase 2 Heightened Alert, ipatutupad sa Singapore simula July 22

Dahil sa pagtaas ng locally transmitted COVID-19 cases sa Singapore, nagsabi ang Ministry of Health (MOH) na muling ipatutupad ang Phase 2 Heightened Alert doon simula Huwebes, ika-22 ng Hulyo hanggang ika-18 ng Agosto.

Pinapawalang saysay nito ang mas naunang anunsiyo ng Multi-Ministry Taskforce (MTF) sa pagpapatupad ng community measures sa ilalim ng Phase 3 Heightened Alert mula ika-19 ng Hulyo hanggang ika-8 ng Agosto.

Sa ilalim ng Phase 2 Heightened Alert, dalawang katao lamang ang pinapayagan sa social gathering, mula sa 5 katao. Maging ang mga bisitang pwedeng tanggapin sa bahay ay hanggang 2 katao lamang kada araw.

Samantala, ang work-from-home scheme pa rin ang default setup sa workplaces.



Ang panibagong safety measures, na tatagal ng halos isang buwan, ay bunsod ng pagtaas ng COVID-19 cluster infections na nadiskubre ng MOH sa mga lugar tulad ng KTV lounges o nightclubs, sa Jurong Fishery Port, at iba pang wet markets at hawker food centers.

Dagdag pa ng MOH, nakapagtala sila ng 46 community cases kada araw sa pagitan ng ika-12 hanggang ika-18 ng kasaluyang buwan.

Ito na raw ang pinakamataas na numero ng mga nagpopositibo sa COVID-19 base sa kanilang datos mula Abril 2020.

“We must act decisively to contain the current outbreak and minimize the risk of our hospital capacity being overwhelmed, while we race ahead to vaccinate those who have not completed or started their vaccination,” pahayag ng MOH sa kanilang official website.

Ayon pa sa ahensya, sumasailalim ngayon sa quarantine ang lahat ng manggagawa ng naturang fishery port at nagsimula na rin sila ng mass surveillance testing sa mga stallholder at stall assistants ng mga palengke at hawker centers na pinamamahalaan ng NEA o National Environment Agency at NEA-appointed operators.

Pinapayuhan ng MOH ang publiko na bawasan ang social interaction para maiwasan ang local virus transmission.

Hinihikayat din ang mga residenteng hindi pa bakunado laban sa COVID-19 na magparehistro online.

Sa panayam ng ABS-CBN TeleRadyo noong ika-15 ng Hulyo kay Jhullie Anne Beniahan, vice consul ng embahada ng Pilipinas sa Singapore, sinabi nitong may 626 Pinoy doon ang nahawahan ng coronavirus simula Pebrero 2020.

"Lahat naman po sila ay nakapag-recover. As far as we know, walang severe," aniya.

"As of first week of July, eight na lang yung nasa isolation facilities," dagdag niya.

Nasa 200,000 ang bilang ng mga Pinoy sa Singapore, ayon kay Beniahan.