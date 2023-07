Mga Pinoy na nabibiktima ng human trafficking sa Cambodia, dumarami

Watch more News on iWantTFC

CAMBODIA - Naitala ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia ang pinakamaraming bilang ng mga nabibiktima ng human trafficking sa bansa. Umaasa ang Embahada na mas paiigtingin pa ang kooperasyon ng dalawang bansa laban dito.

Mabilis na naengganyo si “Raul,” hindi niya tunay na pangalan, na mag-apply bilang customer service representative sa Cambodia na nakita niya online.

One thousand dollars o higit 50 thousand pesos ang alok na sahod, tax free, at may libre pang accommodation. Ganun na lang ang pagsisisi ni “Raul” nang makarating sa Cambodia dahil crypto-scamming pala ang napasukang kumpanyang pag-aari ng mga Chinese.

“Pagdating namin doon kalahati lang yung sweldo…Tapos may pipirmahan ka na babayaran mo na $5,000 para makauwi ka...Di rin kami makakatakas kasi may mga barbed wire yung mga fence,” sabi ni alyas Raul.

Kwento naman ni alyas Angel, tumanggi siyang pumirma sa kontrata pero hiningan siya ng kumpanya ng two hundred thousand pesos kapalit umano ng gastos sa kanyang ticket papuntang Cambodia at bayad sa immigration officer sa Pilipinas. Nitong Mayo, nakahingi na ng tulong sina “Raul,” “Angel” at iba pang kasama nilang Pinoy sa Embahada.

Katuwang ang local police, bineripika at pinroseso ang paglabas nila ng compound. Pero bago pinakawalan nitong July 7, binugbog pa umano si Angel.

“Yung isang tao kasi doon ang ginawa niya sa akin ay sinampal ako at sinipa. Tapos yung dalawa yung grabeng nambugbog sa akin. Yung manager namin tinubo ako sa likod, pinaghahampas ako ng tubo sa likod. Malaki yung tubo actually. Talagang bakal talaga siya, solid na bakal,’ kwento ni “Angel.”

Inasikaso ng Embahada ang pag-uwi ng ating mga kababayang nabiktima ng human trafficking pero tatlo sa pitong nasagip ang nagpaiwan sa Cambodia.

“Yung iba sa kanila gustong manirahan, gustong mag-stay dito dahil inofferan sila ng kumpanyang ito ng mas mataas na sahod. Pero yun ang masakit na meron pa rin tayong mga kapwa na Pilipino na ginugusto itong ganitong klase ng trabaho,” pahayag ni Minister and Consul General Emma R. Sarne.

Hindi nagbigay ng pahayag ang kumpanya. Pero pinaniniwalaang marami pang mga Pinoy ang nasa loob ng compound na nasa border ng Cambodia at Thailand. Gusto man umano nilang magpa-rescue, takot silang mabugbog kapag nalaman ito ng kanilang employer.

Sa tala ng Embahada ngayong Hulyo ang pinakamataas na bilang ng kaso ng human trafficking.

“In 2021, we have 54, 2022, we have a total of 58. Now, at the end of June, we already have 61…..Kailangang paigtingin pa ang kampanya laban sa human trafficking. Kailangangang paigtingin ang kooperasyon among the countries in the region in order to stop this scourge,” pagbibigay-diin ni Sarne.

Kapiling na nina raul at angel ang kanya-kanyang pamilya sa pilipinas pero dala pa rin nila ang pait ng kanilang karanasan. nagsampa na rin sila ng kasong illegal recruitment sa kanilang mga recruiter.

