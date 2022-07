Repatriation ng mga Pinoy sa Sri Lanka nais ikasa ngayong buwan

MAYNILA - Tatlong dekada na sa Sri Lanka si Virginia Perera at doon na siya nagkaanak at nakapagpundar ng negosyo.

Pero dahil sa krisis, araw-araw may power interruption, nagkakaubusan ng fuel supply at triple ang itinaas sa presyo ng bilihin.

"Kami po ay mayroong breeding farm. Nagpo-produce kami ng day-old chicks, which is really affected na kasi we need diesel, diesel to operate 'yung aming generator. 'Yung cost of production is so high. Because nga itong fuel shortage," ani Perera.

Pangulo si Perera ng Philippine Ladies Association in Sri Lanka, na grupo ng mga Pinay na nakapangasawa ng Sri Lankan. Sa 200 miyembro nila, 37 ang nais umuwi.

Pero karamihan hindi maiwan ang asawa, kaya sana raw, mabigyan sila ng cash assistance.

Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, 115 nang Pinoy ang nagpalista sa repatriation na nais maumpisahan bago matapos ang Hulyo.

"Ang ginagawa namin kasi eh, sana magkaroon ng sweeper flight pero mahirap po mag-arrange niyan dahil nga sa situation Sir Lanka… Eh kasi maraming requirements kailangan so magkakaroon 'yan ng delay pa naman siguro, magkakaantala sa papers,” ani DFA Undersecretary Eduardo De Vega.

Naghahanap din ang DFA ng paraan kung paano mapapaabot sa mga Pinoy ang ayuda.

Binuo na rin ng Department of Migrant Workers ang "One Repat Command Center" sa harap ng mga dumaraming Pinoy na nangangailangan na mai-repatriate.

Bukas naman 24/7 ang kanilang hotline at email lines.

Maaari ring lumapit dito ang undocumented OFWs at hindi na rin kailangang magpalipat-lipat ng tatakbuhang ahensiya.

Ayon sa POEA at OWWA, pumapalo sa mahigit 9,000 kada taon ang mga repatriation request mula sa mga Pilipino, kung saan kadalasang dahilan ang pangmamaltrato ng amo at isyung medical lalo na sa pandemya.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News