Pilipina pinarangalang Citizen of the Year sa Calgary, Canada

Pilipinang si Marichu Antonio nanalong Citizen of the Year sa Calgary, Canada

Mula ng dumating sa Canada si Marichu Antonio noong 1996, binigay niya ang lahat ng oras niya sa pagsilbi sa kanyang mga kapwang bagong dating sa Calgary. Karamihan sa kanila ay Pilipino.

Labindalawang taong executive director si Antonio ng organisasyong “Action Dignity”.

Dahil sa kanyang serbisyo sa komunidad, pinangaralan si Antonio ng Citizen of the Year award sa Calgary.

Siya ang kauna-unahang Pilipina at "woman of color" na nakatanggap ng parangal na ito.

"Being the Citizen of the Year awardee makes me feel proud not only as a Calgarian but also as a Filipino woman. I shared this with all the Filipino communities here in Calgary and in Alberta," sabi ni Antonio.

Binigyang puri ni Calgary Mayor Naheed Nenshi ang Pilipina.

Sabi ni Nenshi, "The award goes to an outstanding individual who recently made an extraordinary contribution that has improved the life in Calgary or brought recognition to our city and this year's most deserving recipient is my friend, extraordinary advocate for human rights and for dignity for everyone in the city."

Labindalawang taong executive director si Marichu Antonio ng grupong “Action Dignity”.

Maging ang mga kaibigan at katrabaho ni Antonio ay bilib sa kanyang patuloy na pagtulong sa iba't ibang komunidad sa Calgary.

Ayon kay Dr. Ilyan Ferrer ng University of Calgary, si Antonio ay isang "tireless community builder and advocate, and really takes seriously social justice."

Inaasahan ni Antonio na hindi siya ang huling Pilipina at "person of color" na mabibigyan ng ganitong parangal. Para sa kanya, marami pang Filipino Canadians at "racialized communities" ang dapat parangalan. -- With reports from Quay Evano.