PH Consulate sa NY balak maglabas ng Consular IDs na magagamit ng mga Pinoy

NEW YORK -- Balak maglabas ng Philippine Consul General ng libreng Consular ID cards na maaaring gamitin ng mga Pilipino dito.

"The consular ID is intended to fill that gap other countries here in the United States like Mexico have been issuing those consular IDs to their own nationals," paliwanag ni Consul General Elmer Cato.

Malaking tulong umano ang magiging ID lalo na sa mga walang papeles o ang mga tinatawag na “undocumented”.

"Unfortunately, some of our kababayan still have the mistaken notion that if they go to the consulate to renew their passports, the consulate would turn them over to immigration authorities. This is a wrong assumption," sabi ni Cato.

Makikita sa harap ng Consular ID ang logo ng embahada o ng konsulado, pati ang larawan at buong pangalan ng ID holder. Hindi binabalak ng konsulado na ilagay ang address ng mga ID holder dahil sa pangambang malagay sa panganib ang kanilang immigration status.

Maaari ding gamitin ang Consular ID para makakuha ng discounts sa piling negosyo.

Elmer Cato, Philippine Consul General in New York

Naghahanap ng paraan ang konsulado na maibigay ang ID nang libre. Nakikipag-usap umano sila sa Filipino community organizations para makakuha ng donasyong ID cards na blanko.

"So it could be a community effort and we're happy that some community leaders have offered to assist," ani Cato.

Sisikapin din daw ng diplomat na makipag-usap sa mga lokal na pamahalaan para magamit ito sa mga government offices.

Wala pang detalye kung kailan ang simula ng pag-apply para sa Consular ID pero umaani na ito ng papuri sa Filipino American community lalo na sa mga undocumented. -- With reports from Don Tagala.