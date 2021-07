Alert Level 3 sa Taiwan, Pinalawig pa hanggang July 26

Pinalawig pa ang alert level 3 sa Taiwan hanggang July 26, 2021 ngunit mayroong pagbabago sa restrictions na ikinatuwa ng ating mga kababayan: pwede na ang dine-in sa mga kainan. Bukas na rin ang entertainment centers gaya ng sinehan.

Mga Pinoy worker sa Taiwan sa kanilang pagba-bonding sa larong Volleyball habang rest day.

At ang good news para sa Pinoy workers, pinapayagan na muli ang lipatan o ang “employer transfers for all foreign workers” mula na rin sa anunsiyo ng Taiwan Ministry of Labor.

Mga Pinoy worker sa labas ng St. Christopher's Church sa Taiwan.

Ipinagpapasalamat ito ng Pinay factory worker na si Rona mula sa New Taipei City dahil muntik na siyang pauwiin sa Pilipinas kung hindi inalis ang ban.

“...kaya lang po nag-decide na talaga ako’ng mag-transfer na lang kaysa magpa-rehire kasi may mga personal issues kasi ako dito sa dorm na sobra pong nagpa-i-stress sa akin. So, nag-decide na lang po ako na magpa- transfer,” sabi ni Rona.

Si Rona, Pinay factory worker sa New Taipei City, Taiwan.

Ikinatuwa rin ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan na inalis na ang ban sa lipatan ng mga manggagawa.

“...meaning ‘yung mga end of contract, ‘yung mga patapos na whether nag-file kayo or not, pwede na ulit kayo i-process, ‘yung applications for transfer. It also includes caretaker to factory worker, ‘yung mga nagtatanong mga entertainers, lahat ng categories na-include na po siya,” paliwanag ni Atty. Gilberto Lauengco, Acting Resident Representative ng MECO Taipei.

Pero hindi pa rin pinapayagan ng Taiwan na makapasok ang mga dayuhan sa bansa, kabilang na ang Filipino migrant workers. At apektado rito si Marvin, nakatakdang magtrabaho bilang factory worker ngunit hanggang ngayon ay stranded sa Pilipinas.

Si Marvin, Pinoy factory worker na hindi makapunta sa Taiwan dahil sa restrictions.

“...may isang anak na ako at pamilyado na, wala po ako’ng maibigay dahil nga gawa ng dapat napaalis na kami at ngayon wala akong trabaho tapos ang inutang namin na pambayad sa mga agency, umaandar, tumutubo. Wala naman kaming maibayad kasi wala kaming trabaho...kaya gusto namin...sana mag open na ang Taiwan para sa mga OFW na katulad ko na papunta na sana ng Taiwan lalo na ngayon, maano na ‘yung medical namin ma-expire na,” ani Marvin.

Mula sa ulat ni Marie Yang | TFC News Taiwan