Mga Pinoy, Pinag-iingat sa Iba’t ibang Scams sa South Korea

South Korea - Iba’t ibang klaseng scams sangkot ang mga Pinoy, naglipana ngayon sa South Korea. Sa panayam ni TFC News correspondent Joeffrey Maddatu-Calimag kay Hermie Albao noong ika-10 ng Hulyo, 2021, community leader ng Ulsan Association of Filipinos at translator ng Ulsan Police Agency, may mga ilang kababayan at mismong mga kakilala niya ang nabiktima ng scams tulad ng “hiram passbook,” online selling scam at scam sa recruitment ng mga TNT o undocumented Pinoy na mismong mga Pinoy na “agent o broker” diumano ang nambibiktima sa mga kapwa Pilipino.

Si Hermie Albao, community leader sa Ulsan Association of Filipinos sa SoKor.

“Naku, masakit sa ulo ang listahan ng mga scam na inire-report sa akin. Dahil sa paulit-ulit na pagri-report sa akin, naging “scam hunter” na rin ako. Una, ‘yung nai-scam sa online selling. Meron na akong mga tatlong Pilipina, dito mismo sa lugar ko (Ulsan) na ginamit ang kanilang Facebook account ng mga ibang lahi. ‘Yun ang front na seller sila tapos bank account ng mga Pilipina ang ginagamit para pag-transfer-an ng napagbentahan diumano ng gamit...’yan po ang...pattern na nakita ko sa mga nang-i-scam,” pagbabahagi pa ni Albao.

Ipinaliwanag din ni Albao kung paano nangyayari ang scam sa trabaho. kahit hindi verified ang recruiter ay kumapakapit sa patalim ang mga Pinoy na naghahanap ng trabaho sa South Korea lalo na sa gitna ng pandemya na maraming factory ang nagsara at maraming kababayan ang nawalan ng hanap-buhay.

“Meron pong mga nagpapanggap na nagpo-post sa community groups natin dito sa Korea, na may mga trabaho sila na ibibigay sa inyo pero wala silang tunay na picture, ‘yung tinatawag nating ‘dummy.’ So ngayon, ang magiging kalakaran niyan ay ‘bayaran mo muna ako ng 200,000 won, saka ko sa ‘yo ibibigay ang address ng trabaho.’...Once na nag-transfer ka na ng placement fee...goodbye bunot na ang trabaho,” ani Albao.

Ayon pa kay Albao, masakit malamang mismong mga Pinoy ang nambibiktima sa mga kapwa Pilipinong TNT o undocumented workers sa South Korea. Inaalok ng trabaho ang undocumented Pinoy worker at kapag kumagat sa pain ang Pinoy, doon na nangyayari ang panlalamang sa kababayang nangangailangan ng pagkakakitaan.

“...may mga legal ng mga Pilipino na medyo may katungkulan na sila sa factory o sa trabaho, ang gagawin nila, maghahanap sila ng mga TNT, mga ‘K-Pop,’ undocumented. ‘K-Pop’ ang tawag sa kanila na naghahanap ng trabaho...’Yun may trabaho nga, tapos ipapasa ang Alien (Registration) Card mo sa kanila, ipapasa mo ang iyong passbook, ipapasa mo ang iyong passport...Kapag nakapagtrabaho ka na, ang gagawin ng agent mo o broker mo na Pilipino, siya ang kokolekta ng lahat ng mga sahod ng ‘K-Pop,’ lahat ng mga undocumented...na trabahante na naipasok niya...Pwede niyang i-delay ang sahod, pwede niyang hindi ibigay, pwede niyang bawasan. Pinangba-blackmail po nila ang passport ng mga TNT...papipillin ka, ‘Gusto mo yung passport mo kunin? Ok, magkita tayo sa Immigration...Gusto mong kunin yung sahod mo? Ok, kita tayo sa police station’,’’ dagdag pa ni Albao.

At ang kanyang payo sa mga kababayang nabiktima ng online selling scam:

“Kapag hindi ninyo kakilala, wala rito sa loob ng Korea, hindi n’yo nakakausap, puro chat lang, ‘wag na ‘wag magbibigay ng picture ng passport, ng ARC, at lalong lalo na, huwag magbibigay ng kopya ng passport at bankbook.”

Hinikayat din ni Albao ang mga undocumented na kababayang nabiktima ng kapwa Pilipinong agent o broker na makipag-ugnayan sa kanya at maaari ring mag-email sa albaoh@yahoo.com.

Nagbigay naman ng babala ang Embahada ng Pilipinas sa South Korea para sa ating mga kababayan patungkol sa mga nasabing scams sa pamamagitan ni Chargè d’affaires Christian L. De Jesus:

“The Philippine Embassy in Korea wishes to warn the public of the increasing number of online scams victimizing innocent and vulnerable kababayans.

Please be aware of the risks of doing business with online sellers on social media...especially if you do not know the seller personally. Moreover, please note that workers under the Employment Permit System or EPS are processed solely through the POEA and that the Korean government has temporarily suspended the issuance of visas to these workers in light of the pandemic.”