Kauna-unahang Pulis na Pinay sa Canada, abala sa pag-recruit ng susunod na henerasyon sa ka-Pulisan

Sgt. Maria Keen

Matapos ang mahigit dalawampu't siyam na taon, magreretiro na sa serbisyo si Sgt. Maria Keen, ang pinakaunang Pilipinang police officer sa Canada.



Ayon kay Keen, nitong nakalipas na labinlimang taon, mas naging importante para sa pulisya sa Ottawa ang patuloy na pag-recruit sa mga aplikante na may iba't ibang lahi, lalo na ngayon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga insidente ng Asian hate sa North America.



"It's been very inclusive especially since they realize that diversity is important. Throughout my career, I’ve had to translate Tagalog into English. They know speaking another language and coming from a different culture does make a difference when you go to certain calls," ani Keen.



Ipinanganak sa Toronto si Keen at lumipat siya sa Ottawa para mag-aral ng Commerce sa Carleton University.



Pero noong huling taon niya sa unibersidad, pumasok siya sa isang summer job na siya pa lang magiging daan para madiskubre niya kung ano ang talagang gusto niyang gawin sa buhay.



"They were looking for students that were diverse to expose them to police work in hopes that they would join the police. I had no intentions of being a police officer, to be honest, that was just a summer job for me."



"I worked with the Ottawa police and then went on a ride along and enjoyed it." dagdag ni Keen



Nang magsimula sa Keen sa ka-pulisan noong 1992, hindi niya inakala na siya pala ang magiging nag-iisang Pilipinang police officer sa buong Canada.



"Ottawa, at the time, wasn’t as diverse as Toronto and then coming to the police service being the first radicalized female, I didn’t realize that until people pointed it out to me." batid ni Keen



Ipinagmamalaki ni Keen ang kanyang pagiging Pilipino. Naging ugali na niyang sumali sa mga selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa Ottawa at makibahagi sa mga parada, suot ang kanyang uniporme.



Tuloy pa rin ang outreach ni Keen sa Filipino community at sa iba't ibang grupong kinabibilangan niya. Aktibo rin siya sa social media para makausap ang mga Pilipinong interesadong maging pulis at kung kinakailangan, kausapin ang mga magulang, para mabuksan din ang isip sa kakaibang trabaho.



Ayon kay Keen, hindi siya titigil sa pagkukumbinsi sa kanyang mga kababayan at sa mga taga-ibang lahi hanggang sa siya ay magretiro.



Para sa kanya, "Policing is a calling, it’s not a job. Not everybody can do this job."