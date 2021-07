Mga Pinoy sa South Korea, apektado ng muling paghihigpit dahil sa COVID-19 Delta variant

Watch more on iWantTFC

Muling naghigpit ang pamahalaan ng South Korea dahil sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, dahilan para umaray ang ilang overseas Filipino workers doon.

Kabilang dito si Malds Franco, may-ari ng resto-bar sa Busan. Ramdam na niya ang epekto sa negosyo, bagama't may tulong na natatanggap mula sa South Korean government.

"Magsara na lang talaga… Yung dati, nakakapagbenta-benta pa kami, na may pumapasok pa rin kahit pa-unti-unti. Pero ngayon... talagang pahirapan na," aniya.

"Although meron naman kaming natatanggap ng ayuda sa gobyerno, pero iba pa rin yung normal na pamumuhay."



Sa pagtugtog ng banda nabubuhay ang Pinoy na si Dondon. Pero dahil sa pagtaas ng mga kaso, apektado ang kanyang oras ng trabaho.

"May tugtog kami ilang oras lang… [yun] Kalahati din ang sahod namin… Hanggang doon lang ang kita namin [eh di]… Hirap din… parang balik din sa dati,” aniya.

Delta variant ang karamihan sa mga naitalang kaso sa South Korea noong Hulyo 14 na pumalo sa 1,615.

Isa ito sa pinakamataas sa bansa simula noong maitala ang unang kaso noong Enero 2020.



Maging ang mga residente mismo ng Seoul, nababahala sa mataas na kaso.



"I feel threatened about this situation and I'm even worrying about others breathing around me. Delta variant cases are also rapidly increased, so i think we need to strictly follow prevention measures in mind that we can be killed," ayon sa residenteng si Lee Sung-kyu.



Ipinatupad noong Hulyo 12 ang level four social distancing sa Seoul, kung saan pinapayagang magtipon ang hanggang 4 na katao bago mag-alas-6 ng gabi, at bababa ito ng 2 lamang paglampas ng oras.

Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng Korea Disease Control and Prevention Agency sa pansamantalang paghinto ng roll-out ng bakuna para sa mga residenteng may edad 55 hanggang 59.

"The amount of Moderna vaccine scheduled to arrive over the third quarter is enough to vaccinate all people in their 50s for their first and second vaccination," sabi ni Jeong eun-kyeong, director ng nasabing ahensya.



Puspusan din ang vaccination rollout, dinagdagan ang mga testing center at pinalawig din ang oras hanggang alas-9 ng gabi.

--Ulat ni Joeffrey Maddatu Calimag, TFC News