JAKARTA, INDONESIA - Bukas na ang Sentro Rizal o SR Jakarta Library sa mga estudyante, researchers at iba pang indibidwal na gustong manghiram o gumamit ng kanilang koleksyon ng mga libro, Filipinian items at iba pang reference materials patungkol sa Pilipinas. Matatagpuan ang silid aklatan sa ground floor ng Embahada ng Pilipinas sa Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Ang SR Library ay naglalaman ng mahigit sa 600 items mula sa apat na raang unique bibliographic entries na gumagamit ng sistemang open source library management.

Bumisita sa silid aklatan kamakailan ang mga Pilipino at Indonesian na mga estudyante mula sa Mercu Buana University, Jakarta and from International Association of Youth and Students for Peace - Asia Pacific o IAYSP.

Sa mga interesadong bumisita sa library, maaaring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng email: sr.jakartape2016@gmail.com o kaya’y sa telepono bilang: 021 310 0334.

(taas) Ang SR Library (baba) ang exhibition na “Art The Fact 2.0 – The Stories that Connecting Us”

Samantala, kasabay ng pagdiriwang ng ika-46 anibersaryo ng Maritime Museum, inilunsad ng gobyerno ng Jakarta ang exhibition na “Art The Fact 2.0 – The Stories that Connecting Us.”

Tatagal ang exhibition ng hanggang 6 na buwan kung saan makikita an giba-ibang art media installation.

Libre sa publiko ang exhibition kung saan ipinapakita sa exhibition ang pag-unlad at impluwensiya ng kulturang Austronesian sa mga Indonesia maging ang relasyon nito sa mga karatig bansa tulad ng Pilipinas.