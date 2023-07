Mga Pinoy sa AU, ipinagdiwang ang National Aborigines’ at Islanders’ Day

BROOME, AUSTRALIA - Ipinagdiwang ng mga Pilipino ang National Aborigines’ and Islanders’ Day Observance Committee o NAIDOC Week sa Broome, Australia kasama ang mga inapo o descendants ng Manilamen. Pinangunahan ni Philippine Ambassador to Australia Ma. Hellen B. De La Vega ang nasabing event.

Ang Manilamen ang mga kauna-unahang Pilipino sa northern Australia noong 19th century bilang mga manininsid ng perlas. Ilan sa kanila ay nakapangasawa ng mga Australyano at ilan sa kanilang mga inapo o kaapu-apuhan ang nakasama ni Amb. De La Vega noong July 4.

Mga lumahok sa pagdiriwang ng National Aborigines’ and Islanders’ Day Observance Committee o NAIDOC Week sa Broome, Australia

Ayon pa sa Embahada, kasama ang ilang descendants, binisita ng Ambassador ang Sisters of St John of God Heritage Centre kung saan napag-alaman ang mahalagang ambag ng Manilamen sa community-building at pagpapaunlad ng pearl industry at iba pang industriya at sa pagpapayabong ng diversity at multicultural fabric sa Australia.

Nagbigay rin ng workshop si Amb. De La Vega sa mga descendant kung saan nagbahagi sila ng kani-kanilang kwento tulad ni Kevin Puertollano, descendant ng Manilaman na si Thomas Puertollano mula sa Marinduque at isang Yawuru Elder, na nagsusulong sa pagtatala at pagbibigay parangal sa mga pamana ng Manilamen. Habang nagbahagi naman ng mga larawan ng kanilang family history si Broome Councillor Elsta Foy, descendant ng Manilaman na si Severo Corpus.

Ang kwento ng Manilamen ay nagpapakita ng pag-unlad ng multicultural at diverse na lipunan sa Australia kung saan bahagi ang sinaunang pamana at maritime links ng Pilipinas at Australia.

Nakipagpulong din si Amb. De La Vega sa Filipino community kung saan katuwang din sa nag-organisa ang Manilamen descendants at iba pang settlers o Filipino workers na dumating sa Broome sa nakalipas na 30 taon.