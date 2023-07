WELLINGTON, NEW ZEALAND - Mas pinagtibay pa ang economic collaboration sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand sa idinaos na 7th Foreign Ministry Consultations o FMC noong June 23 sa Wellington.

Ayon pa sa DFA, nagsilbing co-chair sa pagpupulong sina Foreign Affairs Acting Assistant Secretary for Asia and Pacific Affairs Aileen S. Mendiola-Rau at New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade’s Divisional Manager for South and South East Asia Division Mark Talbot. Lumahok din sa event si Philippine Ambassador to New Zealand Kira Christianne Danganan-Azucena.

Mga lumahok sa 7th Foreign Ministry Consultations noong June 23 sa Wellington, NZ

Isinulong sa pagtitipon ang mas malalim na relasyon ng PH at NZ sa cultural exchanges, educational partnerships, at people-to-people initiatives.

Sumentro rin ang talakayan sa defense and security cooperation, economic collaboration, emphasizing trade, investment, agriculture joint ventures, renewable energy, government innovation at development cooperation.

Kasama sa tinalakay ang mga isyu ng regional security lalo na sa mga nakaraang progreso sa krisis sa West Philippine Sea/South China Sea, Myanmar, at sa sigalot ng Russia-Ukraine.

Nagkaisa ang dalawang bansa sa pagbibigay halaga sa kooperasyon, pagbabahagi ng impormasyon at capacity building para sa mga kakaharaping hamon tulad ng non-traditional security threats, maritime security, at mga isyu ng counterterrorism.

Ang susunod na FMC ay iho-host ng Pilipinas sa taong 2025.