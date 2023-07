PH aktibo laban sa transnational crime at human trafficking sa Southeast Asia

BANGKOK, THAILAND - Nagsilbing co-chair ang Pilipinas sa High-Level Dialogue o HLD na may layong talakayin at himayin ang transnational crime and human trafficking sa mga casino at mula sa scam operations na idinaos noong June 28 sa Bangkok, Thailand. Inorganisa ito ng UNODC o United Nations Office on Drugs and Crime Regional Office para sa Southeast Asia and the Pacific o ROSEAP. Naging kinatawan ng Pilipinas ang Department of Foreign Affairs, Office of the Undersecretary for Migrant Workers' Affairs o DFA-OUMWA.

Mga lumahok sa High-Level Dialogue na tumalakay sa transnational crime at human trafficking na inorganisa ng UNODC para sa Southeast Asia and the Pacific

Bilang co-chair ng Dialogue, pinasalamatan ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega ang lahat ng delegasyon para sa pagbabahagi ng mahahalagang puntos na magagamit para sa mga kailangang hakbang ng ASEAN Leaders base na rin sa ibinababang ASEAN Leaders’ Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology noong ASEAN Summit sa Labuan Bajo, Indonesia noong nakaraang Mayo.

Ayon pa sa DFA, lumahok sa HLD ang mga bansang ASEAN kabilang na ang China kung saan tinalakay ang kasalukuyang pamamaraan sa transnational organized crimes tulad ng human trafficking at people smuggling. Sangkot sa nasabing iligal na gawain ang highly organized criminal groups na nagsasagawa ng cyber-enabled crimes, money laundering, corruption, kidnapping, extortion, at torture. Sa pagtaya ng UNODC libo libo na ang mga naging biktima ng mga nasabing krimen sa Southeast Asia kabilang na ang Pilipinas.

Pwersahang nasasangkot ang mga biktima sa romance scams, cryptocurrency fraud, fraudulent investment sa mga non-existing asset at iligal na pagsusugal.

Mula na rin sa mga programa ng Inter-Agency Council Against Trafficking o IACAT, napanatili ng Pilipinas ang Tier 1 status nito simula pa taong 2015 ayon sa datos ng taunang ulat sa trafficking in persons ng US State Department.

Patuloy ang mga aktibong proyekto ng Pilipinas laban sa human trafficking at pagbibigay ng tulong sa mga kababayang nangangailangan.