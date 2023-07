HONG KONG - Lumahok ang Pilipinas sa 2023 International Culture, Tourism and Intangible Cultural Heritage Exhibition o ICTICHE na idinaos noong June 30 hanggang July 2 sa AsiaWorld Expo, Hong Kong. Pinaiigting ng proyekto ang cultural trade sa pagitan ng China at iba pang bansa.

Kinatawan ng Philippine Trade and Investment Center-Hong Kong o PTIC-HK ang Pilipinas kasama ang Philippine Consulate General sa Hong Kong o PCGHK, Kambal Gallery, at ang Fashion Accessory Makers of the Philippines o FAMPh.

Ang Philippine booth sa 2023 ICTICHE | (upper right photo, 2nd from left) Si Vice Consul (Commercial) and Commercial Attaché Atty. Roberto B. Mabalot, Jr. sa VIP Opening noong June 29

Ayon pa sa PTIC-HK, ibinida sa 3-day event ang katangi-tanging kultura ng iba-ibang bansa nakilahok tulad ng Pilipinas, Mainland China, Czech Republic, Hungary, Kazakhstan, Japan, Laos, Malaysia, Panama, Peru, Qatar at iba pa. Bukod pa sa multicultural exhibits, nagbahagi rin ng iba-ibang cultural performances tulad ng South African music performance, unique musical instruments ng Kazakhstan, Hungarian folk dance at Philippine fashion show.

Ipinakita rin sa Philippine booth ang iba-ibang artworks, accessories at mga tradisyunal na kasuotan ng Pilipinas na binisita ng mga guest mula Mainland China, Hong Kong, Macau, at iba pa. Idinisplay ang mga sining ng Pinoy artists tulad nina Justine Velasquez, Salvador Ching, Alfred Galvez, Irene Haagen, Roxanne Ricohermoso, Ping Salvador, Mylene Quito, Anafe Nemenzo, Jessa Marie Almirol, at Raeche. Ibinihagi at ibinenta rin ang fashion accessories at mga damit mula sa 13 miyembro ng FAMPh.

Mga bumisita sa PH booth sa 2023 ICTICHE na ginanap sa AsiaWorld Expo, Hong Kong

Mahigit sa 50 Filipino businessmen sa HK, Filcom members, kinatawan ng foreign diplomatic corps at Hong Kong investors at government officials ang nakilahok sa VIP opening.

Nagbigay annotation sa Filipino fashion show si FAMPh President Ms. Gina Nebrida Ty habang hinikayat ni Vice Consul (Commercial) and Commercial Attaché Atty. Roberto B. Mabalot, Jr. ang mga bisita sa PH booth na kilalanin pa ang mga disenyo at sining ng Filipino designers at artists.