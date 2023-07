Mga Pinoy sa HK, boluntaryong lumalahok sa soap recycling

Watch more News on iWantTFC

HONG KONG - Pinangungunahan ng ilang Pinoy sa Hong Kong ang pagre-recycle ng sabon na tinatawag nilang soap cycling. Nakikinabang dito ang ilang mahihirap na komunidad sa Pilipinas.

Kada buwan nag-oorganisa si Jennifer Montero ng volunteer soap cycling. Kumukuha sila ng mga nagamit ng sabon sa mga hotel at pinagsasama-sama nila ang mga ito para makagawa ng bagong sabon. Ang mga hindi ginamit na mini-liquid soaps binubuhos sa isang balde at inililipat sa mga lalagyang plastic. Gumagamit sila ng grinder para sa soap cycling. Dinudurog nito ang mga sabon at inaalis ang first layer nito para matanggal ang dumi pagkatapos ay hinuhulma para maging bagong sabon.

“This soap cycling bar is very helpful especially in our remote areas,” sabi ng OFW na si Jennifer Montero.

Volunteer din si Olive Quizana na walong taon nang sumasali sa soap cycling. Ang mga binubuong sabon, pinapadala nila sa liblib na komunidad sa Pilipinas. Kabilang dito ang Marinduque kung saan ipinamamahagi ang mga sabon maging sa mga day care center.

“Sa hygiene kagaya ng pandemic na tayo ang hirap...so naisipan namin mag-ano ng mga ganitong sabon na puwede nating magamit. Hindi lang ito sabon mayroon din itong masks sa loob na gagamitin nila,” ani OFW na si Olive Quizana.

Isang non-profit organization sa Hong Kong ang grupong soap cycling na naglalayong isulong ang kalinisan lalo na sa mga liblib na pook sa Pilipinas. Dating volunteer sa soap cycling si Lovelyn Flores Padernal noong nakatira pa siya sa Hong Kong. Ngayon, siya na ang country manager ng Soap Cycling Philippines. Naka-base siya sa Iloilo City at umaasa siyang marami pa ang makikiisa sa proyekto.

“We are like in the middle dati yung sabon...can directly throw it in the landfill that affect the environment...instead na ma-affect ang environment which is the sabon from the hospitality industry puwede pa magamit ng communities. So it’s more of a win-win on both sides,” pahayag ni Soap Cycling Philippines Country Manager Lovelyn Flores Padernal.

Nakita rin ng general manager ng soap cycling na si Ronald Ho ang problema sa sanitasyon lalo na sa kakulangan sa sabon nang bumisita siya sa ilang lugar sa Iloilo province nitong Marso. At balak nilang bumalik sa Iloilo ngayong Agosto para isulong ang soap cycling.

“I’m happy to share that some international hotels already showed interest in supporting this mission. So we are eager to preparing to kick off the collaboration with the hotels not only to save the carbon footprints due to sending, we send soap bars from Hong Kong to the Philippines at the same time we can generate the revenue from the recycling programs in the Philippines,” pahayag ni Soap Cycling General Manager Ronald Ho.

Maliit man ito o malaking ambag, ang soap cycling ay tulong sa mga nangangailangang kababayan sa Pilipinas. At para sa susunod na henerasyon, mas maliwanag ang kanilang kinabukasan kapag may nagmamahal sa kapaligiran at tamang kasanayan sa kalusugan.

