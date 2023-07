Watch more News on iWantTFC

INDONESIA - Pormal nang naitalaga sa pwesto ang ambassador ng Pilipinas sa Indonesia. Isa umano sa prayoridad na programa ay ang pagpapatupad ng kasunduang nilagdaan ng mga lider ng dalawang bansa.

Nitong Abril pa naupo bilang Ambassador ng Pilipinas sa Indonesia si Gina Jamoralin at nito namang Hunyo a-bente sais, pormal na siyang itinalaga sa pwesto.

Sa isang state ceremony, kasama ng iba pang ambassador mula sa ibang mga bansa ipinresenta ni Jamoralin ang kanyang credentials kay President Joko Widodo.

“It signals the acceptance of the host government of my mission in Indonesia as the Philippine highest representative to this country and it is a ceremony that is really very symbolic of the good relations between the Philippines and Indonesia. Now, as a full-fledged Ambassador, I can fulfill my mission to the fullest possible and there are no more restrictions as before,” pahayag ni Amb. Jamoralin.

Kabilang sa mga prayoridad na programa ni Jamoralin ang pagpapatupad ng nilagdaang 2022-2027 Indonesia-Philippines Plan of Action:

“There is a roadmap, we call it the Plan of Action for 2022 to 2027 which serves as a roadmap of our cooperation. As Ambassador, I plan to implement it and shepherd the implementation of this plan of action between the two countries.”

Paghahandaan din ng embahada ang pagdiriwang ng pitumpu’t-limang taong diplomatic relations ng Pilipinas at Indonesia sa susunod na taon. Dagdag ni Jamoralin, kabilang sa mga nakalinyang programa ang pagpapakilala ng library ng embahada na Sentro Rizal sa mga eskwelahan at unibersidad sa Indonesia.

