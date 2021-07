Travel ban sa Filipino skilled workers pa-Kuwait posibleng alisin sa Agosto

Inaasahang unti-unti na ring magluluwag ang Kuwait government sa kanilang travel ban para sa mga Filipino skilled workers na inabutan ng pandemya.

Sa virtual news forum ng Department of Labor and Employment, sinabi ni Labor Attache Nasser Mustafa na sa susunod na buwan ay magkakaroon ng anunsyo ang pamahalaan ng Kuwait sa bagong panuntunan nito sa pagpasok ng mga foreign workers doon.

Sa ngayon, tanging ang mga Filipino domestic workers ang tinatanggap sa Kuwait at hindi pa rin pinapapasok ang mga skilled workers.

Umapela din si Mustafa sa mga Filipino skilled workers na huwag nang magpumilit na makabiyahe sa Kuwait dahil maaaring ma-stranded lang sila sa ibang bansa.

Kalimitan aniyang naiipit ang mga Pinoy sa 3rd country gaya ng Dubai dahil sa paghihigpit ng Kuwait government.

"Remained banned ang skilled workers na pumasok dito sa Kuwait. Yung mga skilled workers, huwag muna kayong pumasok ngayon kasi mai-stranded lang sila. Hindi pa ho inopen ng Kuwait government ang pagpasok ng mga skilled workers,” sinabi ni Mustafa

Kasabay nito, umapela din si Mustafa sa Philippine Overseas Employment Administration (POEA) na huwag na munang mag-isyu ng Overseas Employment Certificate (OEC) sa mga skilled workers para maiwasang madagdagan pa ang stranded na mga Pinoy na hindi pinapasok sa Kuwait.

Paliwanag ni Mustafa, exempted ang mga Filipino domestic workers sa travel ban ng Kuwait government dahil sa mataas na demand para sa kanilang serbisyo. Sinabi ni Mustafa na umaabot sa tinatayang 65 percent ng pangangailangan sa mga manggagawa sa Kuwait ay mga domestic workers.

Direct flight lang din kasi aniya ang pinapahintulutan ng pamahalaan ng Kuwait mula Pilipinas sa pamamagitan ng Kuwait Airways.

Ito ay para maiwasan aniya ang pagdami pa ng COVID-19 cases doon.

Ayon pa kay Mustafa, apat na brand lang ng bakuna kontra COVID-19 ang kinikilala ng Kuwait government.

"Ang allowed lang na vaccine dito sa Kuwait ay apat… Pfizer, Astrazeneca, Moderna at Johnson & Johnson, other than that hindi ho nila tinatanggap," ani Mustafa

Nilinaw naman ni Mustafa na tatanggapin pa rin namang makapasok sa Kuwait ang mga Pinay domestic workers kahit bakunado na ng ibang brand ng bakuna gaya ng Sinovac basta’t negatibo sila sa RT-PCR test pagdating doon. Kailangan lamang aniya silang isailalim sa 14-araw na quarantine period at doon na rin babakunahan ng brand na ginagamit ng Kuwait government kung kinakailangan.

Tiniyak din ni Mustafa na ang employer ng mga Filipino workers ang sasagot sa lahat ng gastos sa quarantine at libre naman aniyang ibinibigay doon ang bakuna kontra COVID-19.

Samantala, pinaplantsa na rin ayon kay Mustafa ang repatriation para sa mga stranded na Pinoy doon.

Kung maayos ang mga kinakailangang dokumento at pahintulot mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ay sisimulan ang pagpapauwi sa mga stranded na Pinoy sa mga susunod na linggo.

Sa ngayon kasi aniya ay hanggang 35 pasahero lang ang pinapasakay sa eroplano pauwi ng Pilipinas. Umaabot pa aniya sa tinatayang kulang-kulang 100 ang nasa shelter ng POLO sa Kuwait na naghihintay na makauwi ng Pilipinas.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

