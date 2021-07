'Pinadlock, ginutom': 9 kasambahay na Pinay sa Saudi, nanawagan ng tulong

Sa video na kuha ng grupo ng mga kasambahay, inirereklamo nila ang kakulangan sa pagkain at pagpadlock sa kwarto sa pinagdalhan sa kanilang accommodation sa Riyadh, Saudi Arabia.

Humingi ng tulong ang grupo ng siyam na Pinay na kasambahay sa Riyadh, Saudi Arabia matapos silang ikulong at abutin ng gutom sa pinagdalhan sa kanilang accommodation ng isang agency.

Sa kanilang video, inirereklamo ng grupo ang kanilang kalagayan sa accommodation kung saan madilim at sakto lang ang espasyo ng kwarto para sa kanilang lahat. Hindi rin umano regular ang pagdating ng pagkain at ang pintong bakal ay nakapadlock din.

May tatlo hanggang siyam na buwan na ang mga kasambahay sa tinitirahang accommodation.

“At kailangan namin mag-antay buksan ang door para makapag-igib sa 3rd floor para sa maiinom. Gutom ang inabot sa mga amo, gutom pa din inabot sa accommodation sana po ay madinig ninyo,” sabi ng isa sa mga kasambahay na si Gina.

Inireklamo nila sa Saudi agency ang kanilang mga amo ng contract violation tulad ng delayed o kulang na pasahod, pananakit, mahabang oras ng trabaho at kulang sa pahinga.

Dahil dito, sinundo sila ng Saudi agency at dinala sa nasabing accommodation pero ang inakala nilang sagot sa problema ay lalo pang naging pahirap sa kanila kaya naglakas-loob silang mag-video para mailantad ang sitwasyon.

Agad inilapit ng The Filipino Channel sa Philippine Overseas Labor Office (POLO), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ang problema ng grupo.

“Nanawagan kami sa POEA, OWWA, Philipine embassy, POLO at DSWD, andito po kami sa isang accommodation, humingi kami ng tulong para mapabilis ang aming pag-uwi dahil sa aming sitwasyon naka-lock po kami, kulang ang pagkain na ibinibigay at laging delay. May araw na wala talaga gaya ngayong araw June 20, 2021,” sabi ni Gina.

Agad pinuntahan ni Assistant Labor Attache Antonio Mutoc ng POLO-OWWA ang mga kasambahay at nalaman niya na sinalo sila ng isang agency matapos pabayaaan ng kanilang mismong ahensiya. Prayoridad umano ng namamahala na pakainin ang mga kalahi kaya kinukulang sila sa pagkain.

Pinasusumite naman ng POLO ng written report ang naturang ahensiya.

Nangako din ang agency na bibigyan sila ng sapat na pagkain. Magtatalaga rin ng Pinay officer na tututok sa mga kasambahay at inilipat na rin sila sa mas maayos at komportableng silid habang aayusin ang kanilang pagpapauwi.



Ang isyu ng 9 na kasambahay ay lumitaw habang naglilinis ang POLO-OWWA ng mga abusadong amo, agencies at companies.

“Because of this, 748 unfiltered agencies dito operating to deploy kadamas/housemaids nagkaroon tayo ng katakot-takot na welfare cases because naging unli eh,” sabi ni Labor Attache Atty. Fidel Macauyag.

Dahil sa maluwag na accreditation, maraming nagiging pasaway na agencies ang nakakalusot.

“There is a cycle of madness, cycle of abuses specially against our kadamas, it’s because it’s difficult to manage the exodus,” sabi ni Macauyag.

Bilang solusyon, naghihigpit na sila sa verification at nasampolan ang mga umaabusong agency at employer.

Ayon kay Macauyag, base sa kanilang tala nitong Hunyo 22, 2021, sa 748 na Saudi recruitment agencies (SRAs), 60 sa mga ito ay suspendido na, 62 ang blacklisted, kasama ng employer, at 22 kumpnay ang nasuspinde na rin.

Aminado ang POLO na mahirap i-monitor at tutukan ang lahat ng SRAs at isa ito sa mga dahilan ng mahabang pila sa pagsumite ng job order at pahirapang schedule dahil sa dami ng kukuha ng visa to hire sa Pilipinas.

"Wag ninyo balahurain ang kontrata namin kasi tatamaan kayo. That is the law between the employer or the worker,” sabi ni Macauyag.

May ilang kaso na rin na inililipat ang worker nang walang paalam sa OFW at sa POLO.

“Pag ilipat na against the will of the worker that is involuntary servitude that may amount to human trafficking,” paalala niya.

Simula aniya nang may nasuspinde at na blacklist, nag-uunahan na ngayon ang mga kinatawan ng mga SRAs na makipag-ayos at sundin ang rekomendasyon ng POLO.

Tututukan ng POLO-OWWA ang pagbisita sa mga accommodation at work site para makita ang totoong sitwasyon ng mga OFW.

“Wala na tayong new accreditation. We are in the process of filtering, dami naming na find out na parang bahay daga ang accommodation, hindi namin i-renew,” sabi niya.

Samantala, nananawagan naman ang ilang grupo gaya ng Migrante International sa gobyerno sa Pilipinas na hikayatin ang Saudi Arabian government na tuluyan nang iabolish ang kafala o sponsorship system o amyendahan ang labor reform initiative at isama ang ilang propesyon na hindi saklaw tulad ng household service workers, gwardiya, family driver, gardener at magsasaka.

"We strongly demand that the abolition of kafala system should also include those who are working in household as we all know most of those foreign domestic helper are most abused and exploited migrants worker,’ sabi ni Ramon Bultron ng Migrante International.

Paalala naman ni Macauyag sa mga OFW na biktima ng pang-aabuso na magreport sa POLO para agad na maaksiyunan ang kanilang problema.

- Ulat ni Lyndon Gamil Aballe