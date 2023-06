SOUTH KOREA - Ibinida ng Pilipinas ang Pinoy fiesta, kulturang Pilipino at turismo sa Seoul Friendship Festival 2023 noong June 17-18. Pinangunahan ng Seoul Metropolitan Government ang nasabing event kung saan naimbitahan ang mga residente ng Seoul sa isang world tour sa ilalim ng temang "Beyond the Borders: Coming Together, We Become One.”

Mga lumahok sa Seoul Friendship Festival 2023

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Seoul, isinulong ng Philippine Department of Tourism o PDOT sa Korea ang top travel destinations ng ‘Pinas sa World Culture and Tourism Zone tulad ng Boracay, Bohol at Cebu sa pamamagitan ng booth na may temang beach destinations kasama na ang travel brochures at mga kaugnay na impormasyon.

Mayroon ding photo exhibition zone kung saa makikita ang katangi-tanging mga festival ng Pilipinas, nature sites at diving destinations tulad ng Palawan, Bohol at Ilocos Sur.

Bilang pagsalubong ng summer sa Seoul, pinatikim din ang booth visitors ng refreshments mula Pilipinas kabilang na ang mangga, calamansi at coconut juices, kasama na ang sweet dried mangoes at banana chips ng KP Line Korea.

Dumalo sa event si Philippine Ambassador to Korea Theresa Dizon-De Vega at lumahok din siya sa mini-games tulad ng golf kasama ang booth visitors. Ang mga nanalo sa mini-games ay tumanggap ng mga papremyo tulad ng Philippine bags, postcards, tomato at basil seed pens, mango at coconut chips, at iba pang tropical fruit juices mula sa Pilipinas.

Mananatili at patuloy ang pagdiriwang at pagbabahagi ng mga kababayan ng pista at kulturang Pilipino sa Korea.