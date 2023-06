Araw ng kalayaan, ipinagdiwang ng mga Pinoy sa Australia

AUSTRALIA - Ipinagdiwang ng mga Pinoy sa Australia ang ika-125 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa pagdaraos ng Independence Ball noong June 24 sa Southern Cross Club. Pinangunahan ang pagdiriwang ng Filipino Communities Council of the ACT o FCCACT kung saan dumalo si Philippine Ambassador to Australia Ma. Hellen B. De La Vega. Ayon pa sa embahada, binigyang papuri ni Amb. De La Vega ang FCCACT maging ang lahat ng miyembrong organisasyon nito.

Mga Pilipino sa Australia na nagdiwang ng anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas

Hinikayat ni Amb. De La Vega ang mga dumalo sa pagtitipon na lumahok sa Filipino Communities Council of Australia o FILCCA National Convention na gaganapin sa Oktubre sa Canberra. Tatalakayin sa nasabing convention ang mga isyung nakaaapekto sa Filipino community sa Australia maging ang iba pang inisyatibo kung saan lalahok din si Amb. De La Vega.

Naging highlight sa pagtitipon ang pagtatanghal ng awiting “Bayan Ko” nina Ms. Alexa Francia at Ms. Belle Padillo. Nagsayaw naman ng regional dances sa Pilipinas ang iba-ibang grupo kabilang ang FCCACT officers, Filipino Language School o FLS, Philippine Cultural Society o PCS, at ACT Filipino Australian Social and Cultural Association o ACTFA-SCA.