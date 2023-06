Suporta sa same-sex union tumataas sa Hong Kong

Watch more News on iWantTFC

HONG KONG - Umaani ng suporta ang same-sex union dito sa Hong Kong. Ilang Pinoy ang nagpabasbas na sa seremonya ng same-sex union at umaasang magiging ligal na rin ito sa Pilipinas.

Labing-anim na taon nang magkasama ang OFWs na sina Cristina Selga at Aidy Flor Largo. Nagkakilala sila sa Singapore at kapwa nagtatrabaho ngayon sa Hong Hong. Kaya nang nalaman nilang mayroong same-sex union sa syudad, nag-propose na si Largo kay Selga.

Simple ang kasal kapiling ang kanilang pamilya't mga kaibigan. Holy union na walang 'legal weight’ ang isinagawa dahil hindi ligal ang same-sex marriage dito sa Hong Kong. Pero umaasa ang 2 na balang araw magkakaroon ng parehong benepisyo ang mga ikinasal sa pamamagitan ng same-sex marriage at mga heterosexual couple. Hinihiling din nilang sana'y mangyari rin ito sa Pilipinas.

“Acceptance and equality. Yung rights ng normal, yung tinatawag ng opposite gender relationship o couple, sana magkaroon ng same protection and acceptance and benefits na para sa LGBT community members,” pahayag ni Largo.

“Hindi naman hadlang kung anong sex ang mayroon ka, same-sex na legal o hindi ‘pag mahal mo ang tao, pakakasalan mo ang tao, tatanggapin ng lipunan sana,” sabi naman ni Selga.

Si Pastor Jhoe Fernandez na isang lesbian ang nag-officiate ng same-sex union. Sa loob ng 3 taon, dalawampu’t-isang same-sex unions na ang kanyang isinagawa. Nagbibigay siya ng certificate.

“Yung mabasbas yung pamilya nila na para po sa kanila yung same-sex wedding nila lalo’t na yung certificate, holy certificate, na tinutukoy yung proof na pagsasama nila is proof of togetherness. Mayroongcouple nag-officiate na ginagamit nila yung Union of Certificate para mabilis ang process nila sa ibang bansa like Canada,” ani Pastor Fernandez.

Nakasaad sa batas ng Hong Kong na ang pag-aasawa ay sa pagitan ng lalaki at babae lang. Tutol din sa same-sex marriage ang simbahang Katolika dito sa syudad.

Pero sa report mula sa University of Hong Kong ngayong taon, animnapung porsyento (60%) ng populasyon sa syudad ang sang-ayon sa same-sex marriage na mas mataas kumpara sa halos apatnapung porsyento (38%) lang noong 2017:

“In 2013, only a minority of Hong Kong people surveyed said that same-sex couples should be permitted to marry (38%). Just over half of people expressed agreement with same-sex marriage (50.4%) in 2017. By 2023, 60% agreed with same-sex marriage; only 17% said they did not support same-sex marriage, and 23% were neutral.”

Sa Nobyembre 2023, pinaghahandaan ng Hong Kong ang kauna-unahang gay games sa Asya. Isang pagkakataon para maipakita ang kanilang pagkakaisa at suporta sa komunidad ng LGBTQI+.

