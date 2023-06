Mga Pinoy pinapanatili ang kulturang Cordilleran sa Cambodia

CAMBODIA - Nagtipon tipon ang mga taga-Cordillera sa Cambodia para sa layon nilang panatilihing buhay ang kanilang natatanging kultura.

Mga Cordilleran sa Cambodia

Summer break ng mga paaralan sa Cambodia kaya sinamantala ng samahang Cordillerans in Cambodia na magdaos ng “am-among” na ang ibig sabihin ay pagtitipon-tipon.

“We are used to have this back sa Cordillera, which is every year, annually, meron kaming gathering every provinces, so para siyang version ng Cambodia,” pahayag ni Cordillerans in Cambodia President Manny Nebaten.

Tampok ang mga pagkaing Pinoy kagaya ng halo-halo, kwek-kwek, siomai, banana cue at turon. At siyempre, hindi nawawala ang pangunahing handa ng mga taga-Cordillera, ang pinikpikan.

Ibinida rin sa okasyon ang mga kasuotan ng mga taga-Cordillera. Isa rin sa highlights ang kanilang community dance. Mayroon ding pagkilala sa mga Pilipino na malaki ang ambag sa grupo.

Ikinatuwa naman ni PH Ambassador to Cambodia Maria Amelita Aquino ang idinaos na pagtitipon.

“Indeed, the longer my stay here in Cambodia, the more I discover so many talents the the Filipinos possess. May mga magagaling kumanta, may nag-pi-painting, may sumasayaw, sa sports, sa mga teknikal at iba pang kaalaman....ang galing talaga ng Pinoy,” ani Amb. Aquino.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.