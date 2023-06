PHILIPPINES - Lumagda ang Pilipinas at Japan para sa Project for Human Resource Development Scholarship 2023, academic year 2024-2025 sa pamamagitan ni Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo at Japanese Ambassador to the Philippines Koshikawa Kazuhiko noong June 23.

PH Foreign Affairs Sec. Manalo (left) at Japanese Ambassador Koshikawa Kazuhiko habang nilalagdaan ang Project for Human Resource Development Scholarship (Photo courtesy of DFA OPCD-Camille Barizo | Embassy of Japan)

Nagkakahalaga ang nasabing scholarship ng JPY 313 million o humigit kumulang PhP 127,234,500. Layon ng scholarship program na ito na suportahan ang ang mga promising leader o Filipino civil servants mula sa iba-ibang ahensya ng gobyerno para sa kanilang graduate studies sa Japan bilang JDS fellows.

Ayon pa sa Department of Foreign Affairs o DFA, ang JDS grant ay ang long-standing scholarship program ng bansang Japan para sa mga empleyado ng gobyerno ng Pilipinas na kukuha ng 2 taong Master's degree courses sa mga pinakamahuhusay na pamantasan sa Japan.

Sa kasalukuyan, mayroon ng 439 Filipino scholars sa ilalim ng nasabing proyekto simula pa taong 2002.