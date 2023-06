Consular mission sa Kota Kinabalu, Sabah tagumpay na naidaos

KOTA KINABALU, SABAH - Tagumpay na naidaos ang ikatlong regular consular mission ng Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur, Malaysia sa Kadasanduzun Cultural Village, Kota Kinabalu, Sabah noong June 18 hanggang 22.

Mga Pilipino sa Sabah na nabigyan ng consular service

Umabot sa 1,237 consular services ang naibigay ng may siyam (9) na miyembrong grupo mula sa embahada na nanguna sa pagbibigay serbisyo sa mga kababayan mula sa passport processing, birth registration, notarization of documents, at pag-i-isyu ng travel documents.

Naging mapayapa at maayos ang pagbibigay serbisyo sa mga Pinoy sa Sabah dahil na rin sa pagsunod ng mga kababayan sa pinairal na appointment system ng embahada.

Hinihikayat ng embahada ang mga kababayan sa Sabah na panatilihin ang pagpapairal sa appointment system at mag-antabay sa pagbubukas ng appointment systems sa mga susunod na consular mission.