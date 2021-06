Pinoy groups tumutulong sa pinaigting na pagbabakuna sa Europa

LONDON - Mas pinaigting ngayon ang vaccination drive sa Europa dahil tinatarget ang malawakang pagluluwag ng lockdown ngayong summer. Kasama ang undocumented migrants sa pilit inaabot ng gobyerno ng UK, Spain at the Netherlands, kaya ang mga embahada at Filipino organizations, nakiisa sa kampanya.

ENGLAND

Sa England, naudlot ang tinaguriang “Freedom Day” o pagtatapos ng lockdown restrictions noong Hunyo 21. Sa halip, ang bagong target na petsa ng gobyerno ay Hulyo 19. Gusto kasing masiguro ni Prime Minister Boris Johnson na wala ng banta ang Indian variant o mas kilala bilang Delta variant.

Binansagang “Super Saturday” ang mass rapid vaccination sa London noong nakaraang linggo kung saan binuksan ang malalaking stadium tulad ng Chelsea Football Club Stadium, Tottenham Hotspar at iba pa. Ang dating Olympic Stadium na tahanan na ngayon ng Westham Football Club, 15,000 doses ang ikinasa sa loob ng isang araw.

Ang taga-Bromley na si John Sio, dumayo pa sa Chelsea Football Stadium sa London para magpabakuna.

“It was also interesting to have had a look inside the stadium of one of London’s most popular football teams, Chelsea FC. This is yet another step towards building the cautious optimism in safely re-opening the economy and resuming life as we know it,” sabi ni Sio, negosyante sa England.

Maayos din raw ang daloy ng pila at proseso ng pagbabakuna.

“It was great to have been given the option to receive my 2nd dose of the vaccine, 5 weeks after receiving the first dose. The overall process, from the sign up to the administration of the vaccine, was seamless,” dagdad ni Sio.

Bukas ang 260 vaccination centers sa UK capital, kasama rito ang Science Museum kung saan pwede ang walk-in o walang appointment.

Ito’y matapos manawagan ang gobyerno na magpabakuna na lalo na yung may first dose na. Bukas na rin ito para sa 18 years old. Sa piling London vaccination centers na makikita rin sa NHS website, pwedeng mag-book at pwede ring dumeretso sa vaccination centers kahit walang appointment.

Ang mga undocumented o walang papel, pwede na rin mabakunahan.

Sa higit 10 milyong residente ng London, 50 porsiyento na ng adult population ang fully vaccinated. Higit 31 million o 47.2 percent naman ang fully vaccinated sa buong United Kingdom.

Pangako ni Johnson na sa Hulyo 19, dodoble pa ang bilang ng fully vaccinated sa UK.

SPAIN

Sa kauna-unahang pagkakataon, ang city government at health department ng Barcelona sa Spain ay naglunsad ng massive vaccination day para lang sa Pinoy community.

Ito ay joint initiative ng Philippine Consulate ng Barcelona at ng Cap Raval-Nord o ang health district ng Raval kung saan naninirahan ang pinakamaraming Pinoy.

Ayon sa Cap Raval-Nord, pinaka kaunti ang Pilipino sa mga nabakunahan kumpara sa ibang ethnic groups dahil sa iba ibang dahilan.

Unang binuksan ang pagbabakuna para sa 40-anyos pataas pero pinayagan din ang may edad mula 35-anyos kahit walang health card o irregular ang status.

Pitong Pinoy seafarers ang nagpabakuna din. Isa’t kalahating taon na raw silang ‘di makabiyahe dahil sa pandemya.

“We’re lucky because it's a big opportunity for us as seafarers and then we’re here for vaccination,” sabi ni Arnel Alicos, stranded seafarer sa Barcelona.

“Sa mga katulad kong super busy sa schedule napakalaking tulong nito para sa ating komunidad,” pahayag ni Pepe Chavez, residenteng Pinoy na nabakunahan.

Umabot sa 730 ang nabakunahan ng monodose na Janssen kung saan nasa 95% ay mga Pinoy at ang 5% naman walk-in na ibang lahi.

May nagboluntaryo para sa pag-download ng app, makuha ang vaccine certificate at health records. Mayroon ding Pinoy interpreters. Bukas rin ito sa ibang lahi. Oragnisado ang araw ng pagbabakuna kaya pinuri ng health department at CAP- Raval ang matagumpay na Open Vaccination Day.

THE NETHERLANDS

Sa vaccination drive sa the Netherlands, tinutulungan ng mga samahang Pinoy ang mga kababayang walang papel para mabakunahan. Sa halos 90 na nagpalista, 79 ang nagpabakuna.

“Ito pong mass vaccination ay naging makatotohanan sa mga walang papel sa pamamagitan po ng inisyatibo ng mga migrant organizations dito sa the Hague. Ang tatlong organization sa ilalim ng Tulong Kabayan, ang Filipino Migrants in Solidarity o Filmis, MCVO at SARO,“ sabi ni Jacob Apostol, Chairperson ng Filmis-Netherlands.

Para siguradong protektakdo ang undocumented migrants, binakunahan sila ng Johnson & Johnson kung saan one shot lang ang kailangan.

“Kaya nila napili dahil nga kung magtagal pa, mahirap hanapin iyong nakakuha ng first shot, baka hindi makapunta pabalik. So to make sure ay iyon ang ginamit na vaccine,” saad ni Apostol.

Dagdag pa niya: “Huwag kayong matakot sapagkat naniniwala tayo na itong ibinibigay sa mga kababayan natin ay very effective ito. In fact, sinasabi nga nila na even in royal family, heto ang ginamit, ang Janssen.”

Sa Amsterdam naman, nag- information drive ang Filipino LGBT-Europe kung paano magpabakuna at magparehistro. Nagla-lobby rin kasama ang Red Cross at Doctors of the World para sa mass vaccination ng mga undocumented sa buwang ito.

Namimigay pa rin ang Tulong Kabayan –Netherlands at Filipino LGBT- Europe ng grocery vouchers at libreng health consultation. May community pantry rin ang Migrante - The Hague sa mga kababayang apektado pa rin ng COVID ang kabuhayan.

Plano ng the Netherlands na mabakunahan ang karamihan ng adult population sa pagtatapos ng buwan ng Hulyo.

- May ulat mula kina Sandra Sotelo at Jofelle Tesorio