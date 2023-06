Watch more News on iWantTFC

CAMBODIA - Nakiisa ang mga Pinoy sa Cambodia sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ilang kababayan din natin ang pinarangalan para sa kanilang kontribusyon sa komunidad.

Labindalawang Pilipino ang pinarangalan sa Pinoy Achievers’ Night na inorganisa ng Samahan ng mga Pilipino sa Cambodia o SAMAPI. Kinilala sila dahil sa kanilang kontribusyon sa Filipino community sa Sambodia. Isa na rito ang pitong taong gulang na si Archer Dean Ramos na ilang beses nang sumabak sa chess tournament sa iba-ibang bansa.

Dumalo sa okasyon si Ambassador Amelita Aquino na nagbigay pugay sa lahat ng mga Pilipino sa Cambodia.

“Kahit kayo, tayo na nasa ibang bansa, ay may papel sa kinabukasan ng ating bayan and I take this opportunity to thank you all Filipinos here in Cambodia for continuing to uplift of the image of the Philippines in this country and for your support and cooperation to the embassy,” ani Philippine Ambassador Amelita Aquino.

Nagpakitang gilas sa pagtugtog ng rondalla ang ilan nating kababayan. Kinaaliwan naman ang katutubong sayaw ng mga taga Cordillera. Gayundin ang pagsayaw ng isang grupo at ang pag-awit ng tungkol sa kalayaan.

“Kaya binalik namin tong ganitong klase ng award para ma-uplift din yung credential ng mga Pilipino at image din natin sa Cambodia. Ngayon parang hindi lang pyestang Pinoy ang dating ng Independence Day,” pahayag ni SAMAPI President and Awardee Zarggie Elloso.

Bahagi rin ng pagdiriwang ang flag raising ceremony sa Philippine Embassy at ang diplomatic reception na dinaluhan ng ilang diplomats kabilang na si Minister of Foreign Affairs and International Cooperation ng Cambodia na si Prak Sokhonn.

“It is encouraging to see an upward trend of our two-way trade volume between the two countries despite the pandemic. I am also pleased to see the ongoing progress in defense cooperation between the two countries as evidence by the signing of the terms of reference and cooperation between the Royal Cambodian Army and the Philippine Army,” sabi ni Cambodia Minister of Foreign Affairs Prak Sokhonn.

Nagtapos ang gabi ng diplomatic reception sa isang salo-salo kung saan ibinida ang mga pagkaing Pinoy gaya ng pansit at halo-halo.

