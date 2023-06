Watch more News on iWantTFC

HONG KONG - Mahirap magkasakit at lalong mahirap kung malayo sa pamilya. Gaya nang naranasan ng Filipino worker na si Marie Velarde nang operahan siya sa matres sa Hong Kong.

“So lucky na rin mayroong members na nagme-message sa akin na, ‘oh nandiyan ka na muna. Napapaiyak lang ako minsan na mayroon nagki-care sa malayo sa family mo,” kwento ng OFW na si Marie Velarde.

Isa sa prayoridad ng Department of Migrant Workers o DMW ang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong manggagawa. Kaya naman nakipagtulungan ang kagawaran sa isang pribadong kumpanya para magdevelop ng isang app para sa mabilis na pagpapakonsulta ng mga OFW sa mga doktor sa Pilipinas.

“They got to talk with Filipino doctors kahit na sa Hong Kong sila. Iba po ang pakiramdam na Pinoy na doctor kausap mo tumatagas yung alaga nila para sa iyo,” sabi ni mWell Business Development Head Tisha Quinitio.

Libre ang mWell app na maaaring i-download sa App Store o Google Play. Abot-kaya naman umano ang bayad sa konsultasyon. Bukod sa 24/7 na access sa mga doktor, espesyalista at mind health experts, meron din itong emergency services at libreng fitness programs. Maaari ring makakuha ng medical certificate ang mga pasyente.

Halos 2 milyong OFWs ang inaasahang makikinabang sa nasabing health app.

Sa pamamagitan ng app at sa pinirmahang Memorandum of Agreement ng mWell at DMW, sinabi ni Secretary Toots Ople na makikinabang dito hindi lang ang mga manggagawang Pinoy sa Hong Kong kundi maging sa Bahrain, Saudi Arabia at iba pang bahagi ng Europa.

Nakaranas na ring maospital sa Hong Kong ang OFW na si Jonathan Narral. Para sa kanya, malaking tulong sa mga pasyente ang app.

“Everything with a click of a button. Malalaman mo agad kanino mo lalapitan and then mayroon magsa-suggest para sa iyo, yun ang maganda,” ani Narral.

Paalala naman ng isang lider ng Pinoy community na ‘wag ipagpaliban ang pagpapatingin sa doktor kung may masamang nararamdaman.

“Mapapayo ko sa kapwa OFW na medyo may edad na, much better diretso na kayo sa mga ospital,” sabi ni POWA-HK President Lindy Paclibar.

Hindi kailangang mahirap at magastos ang pagpapakonsulta sa doktor lalo na’t mahalaga rin para sa mga bagong bayani na manatiling maayos ang kalusugan para sa sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.