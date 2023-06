Magkakambal na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng PH at Cultural Day sa Sweden at Denmark

STOCKHOLM - Nagkaroon ng double celebration sa Scandinavia sa pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas at Philippine Cultural Day.

Naka-sentro ang pagdiriwang ng ika-125 taon ng kalayaan ng Plipinas sa pagbibigay ng halaga sa mga bagong henerasyon ng mga Pinoy sa Sweden. Naniniwala ang Embahada ng Pilipinas sa Stockholm, Sweden na angkop na sabay na gunitain ang makasaysayang araw at pagtatapos ng mga estudyante ng ‘Silid Aralan,’ na proyekto ng Embahada para sa libreng edukasyon sa mga kabataang Pinoy. Layon nitong maipakilala ang ating kultura, wika at sining sa mga kabataan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Philippine Education Society o PES.

“Ito’ng pagkakaisa ng paniniwala at mithiin ay nagbigay daan para sa pasuguan at mga miyembro ng PES na isagawa ang silid aralan sa Embahada kasama ang mga batang Pilipino dito sa Stockholm,” pahayag ni PH Ambassador in Sweden Maria Lumen B. Isleta.

Ipinamalas din ng mga nagsipagtapos ang kanilang mga natutunan tulad ng pag-awit at pagsasayaw. Ayon sa mga estudyante, mahirap man, masaya silang matutunan ang wikang Filipino.

“It’s pretty fun here.I’m trying to learn more because practice makes perfect,” sabi ni Karin Izabella Hidvegi.

“This Embassy has a very good atmosphere and a positive attitude and making learning a lot better and (more) healthier for students,” dagdag naman ng estudyanteng si Sean Izaiah Hidvegi.

“With the help of the Embassy, they manage to sing in Filipino, and dance in Filipino. It’s very meaningful & enjoyable for all of them. The founders, like me, are very happy,” ani Philippine Education Society Co-Founder Rachel Hansen.

COPENHAGEN, DENMARK

Sa kauna-unahang pagkakataon naman, ipinagdiwang ang Philippine Cultural Day sa Denmark kasabay rin ang pag gunita ng araw ng kalayaan ng Pilipinas.

Nanguna sa okasyon ang Embahada ng Pilipinas, kaakibat ang KALAHI Filipino Community Organization. Pero hindi lang daan-daang Pinoy, dahil maging ibang lahi, nakisaya sa pagtitipon na ginanap sa harap ng Copenhagen City Hall.

Ibinida ang iba’t ibang katutubong sayaw tulad ng sayaw. Patok din sa lahat ang putaheng Pinoy.

“Natutuwa kami at sa unang pagkakataon, nagsama-sama ang mga Pilipino at nag-ambag ng kani-kanilang talents para magkaroon ng performances dito sa Rådhuspladsen,” kwento ni PH Ambassador in Denmark Leo Herrera-Lim.

“The purpose of this event is to create awareness of the Filipinos & our cultures and of course, para malaman ng 2nd & 3rd generation yung cultural heritage natin,” sabi ni KALAHI President Phemylou Piamonte.

“Masaya dahil dito nagkaroon ng pagkakaisa ang mga Pilipino at na-share yung tradisyon, kultura ng Pilipinas,” ani Pinoy na si John Lauron.

Samantala, inilunsad naman ng Department of Tourism kasama ang Department of Migrant Workers and the Philippine Embassies and Missions ang kampanyang “Bisita, Be My Guest o BBMG. Nagbibigay ito ng travel incentives at kaalaman sa turismo ng bansa para sa mga Pinoy at foreign tourists.

“The BBMG incentive travel rallies all overseas Filipinos to be our tourism ambassadors and help promote the Philippines and help invite their Danish or foreign friends, employers, colleagues, and extended relatives to visit the Philippines,” sabi ni Tourism Attaché Department of Tourism-London Gerard Panga.

Sa BBMG incentive travel, maaaring manalo ng condominium, free tour travel packages at iba pang travel perks. Para sa ibang detalye, bisitahin lamang ang website ng Philippines Travel.

Para sa mga nagbababagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.