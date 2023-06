Watch more News on iWantTFC

JAPAN - Ibinida ng mga Pinoy sa Nagoya, Japan ang mga kasuotang sariling atin sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Paraan nila ito para ipagmalaki ang kulturang Pinoy kahit nasa ibang bansa.

Inirampa ng mga kababayan natin ang mga kasuotang Pinoy sa idinaos na gala night para sa pagdiriwang ng ika-isandaan at dalawampu’t-limang taon ng araw ng kalayaan ng Pilipinas.

“Dito po makikita natin ang iba-ibang kasuotan na tradisyonal dito sa ating ginawa po, napakaganda po kung paano po natin ipinakita ang iba-ibang mga kultura ng ating bansa,” sabi ng Pinoy na si Ralp John Acosta na dumalo sa pagdiriwang.

“Napakasaya po kasi madami po nakipag-cooperate sa aming ginawang event, na unang-una dito sa Nagoya ‘yung Gala Night for our independence day,” kwento ni Darlyn Yamanaka, officer ng FIL-COM.

Para sa mga Pinoy, paraan ito para ipakita ang kanilang pagpapahalaga sa kulturang Pinoy.

“Para po for a promotion for Filipino values to preserve it and protect it,” ani FIL-COM Nagoya President Joylyn Wakayama.

Lalong nagkasiyahan sa gala night nang parangalan ang ilang may natatanging kasuotang Pinoy na Pinoy ang disenyo.

Ayon sa Philippine Consulate sa Nagoya patuloy na isusulong ng gobyerno ang mga serbisyo para sa mga tinaguriang bagong bayani ng bansa.

“Sisikapin namin na mabuo ang mga Pilipino dito para naman makikita ng ating mga kaibigan dito na mga Hapon, na kaya nating magsama-sama na gumagawa ng maganda para sa ating bayan. ‘

Di lang sa ating bayan para dito na rin sa ating pangalawang bayan...ang bansang Hapon,” pahayag ni Philippine Consulate Nagoya New Consul-General Roy Ecraela.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.