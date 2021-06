Texas nagpasa ng batas na pwedeng magdala ng baril na walang permit

Inaprubahan sa Texas sa Estados Unidos ang isang batas na pinahihintulutan ang sinumang legal na magdala ng baril na dalhin ito sa pampublikong lugar kahit walang permit.

Pinirmahan ito ng kanilang governor na si Greg Abbott, na kasama sa serye ng mga batas na nagpapalawak ng gun rights sa conservative US states.

Dito, papayagan ang mga may edad 21 pataas na gumamit ng mga armas nang walang permit, maliban na lang kung pinagbabawalan ang residente na magkarga nito.

Sa Setyembre 1 ito isasabatas.

Ayon sa HB1927, na isinabatas ng Republican-dominated Senate at House of Representatives, pinapayagan ng Saligang Batas ng Estados Unidos at Texas ang kanilang mga mamamayan na magdala ng mga armas at kinakailangang luwagan ang restrictions tungkol dito.

Dati nang sinabi ni Abbott na pipirmahan niya ang batas kung aaprubahan ito sa senado at kongreso.

"This is something that 20 other states have adopted and it’s time for Texas to adopt it, too," ani Abbott.

Pero bagay ito na tinutulan ng mga Democrat dahil maaaring magbunga ito ng dagdag na karahasan.

Halimbawa umano rito ang mass shootings sa Austin kung saan 1 ang namatay at 13 ang nasugatan, at ang gun massacre sa Walmart sa El Paso kung saan 23 naman ang namatay at 23 iba pa ang nasugatan.

Umalma naman si Texas Rep. Veronica Escobar.

"Despite overwhelming support for gun violence prevention legislation, Republicans, led by a cowardly governor, are more interested in groveling for the gun lobby’s attention than they are in preventing gun violence and honoring victims and survivors in El Paso and across Texas," sabi niya sa isang tweet.

Nanawagan naman si State Rep. Vikki Goodwin na i-veto ang batas matpaos ang pamamaril sa Austin.

"We cannot ignore the pattern of gun violence that we have seen again and again...We must intervene to break this cycle," aniya sa pahayag.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

