HONG KONG - Nagdaos ng selebrasyon ng araw ng kalayaan ang mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Ipinagdiwang ng mga OFW sa syudad nitong June 9 ang ika-125 anibersaryo ng araw ng kalayaan ng Pilipinas.

Dumalo sa aktibidad sina HK Chief Executive John Lee Ka-Chiu at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kasapi ng consular corps at iba’t ibang lider ng komunidad.

“We are thankful for their significant economic, and social contributions over the years to the many families around Hong Kong, particularly in enabling many local women in families with children or the elderly to join our labour force. You have built our city into the thriving metropolis that it is today and we are proud to have you in our vibrant community,” pahayag ni HK Chief Executive John Lee Ka-Chiu.

“Thank you for securing them, for nurturing the, and for protecting them. We most appreciate all of these and this will not be lost in our relationship as we move forward,” ani House Speaker Romualdez.

Daan-daan din ang nakisaya sa Chater Road nitong June 11 kung saan Filipiniana ang suot ng mga dumalo. Kahit gaano na katagal sa HK ang karamihan sa kanila, nananatiling buo ang kanilang pagmamamalaki bilang mga Pilipino.

“Ginagampanan natin ang trabaho natin 100 percent...na sina-sacrifice natin ‘yung para sa ‘ting pamilya back in the Philippines,” sabi ng OFW na si Palmer Paleyan.

Ayon kay Consul General Raly Tejada dumarami na ang bilang ng mga Filipino worker sa HK at ang kanilang sakripisyo at magandang serbisyo ay patunay na dapat silang kilalaning mga bagong bayani.

“Tayo po sa Hong Kong ay experiencing a resurgence. Lumalaki na naman ng population ng Pilipino sa Hong Kong. 210,000, bumaba 209,000 ngunit ngayon po we are about 230,000. Napakarami natin po dito kapag Hong Kong ay bukas na po at naghahanap po ng mga workers at ako po ay proud sa lahat ng Pilipino dito pagkat sinisimbolo nila ang pagkakaisa, ang pagmamahal sa bayan at sakripisyo,” ani CG Tejada.

Malayo man sa Pilipinas, hindi nila nakalilimutang bigyang halaga ang kalayaan ng Pilipinas na ipinaglaban ng mga bayaning Pinoy, isandaan at dalawampu’t-limang taon na ang nakalilipas.

