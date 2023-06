Obra ng Pinoy artists tampok sa Hong Kong AsiaWorld-Expo

HONG KONG - Itatampok ang mga obra ng Pinoy artists sa Philippine booth sa 3B01, Hall 3 sa Hong Kong AsiaWorld-Expo sa June 30 hanggang July 2 bilang bahagi ng International Culture, Tourism and Intangible Cultural Heritage Exhibition o ICTICH.

Ilan sa mga obrang Pinoy na idi-display sa Hong Kong AsiaWorld-Expo sa June 30 hanggang July 2

Inaanyayahan ng Philippine Trade and Investment Center o PTIC Hong Kong ang mga kababayan at residente ng Hong Kong, Macau at Mainland China na bumisita sa Philippine booth para makita ang artworks at fashion accessories na gawa ng Filipino artists at designers. Ang proyekto ay naging posible sa tulong na rin ng Filipino gallery Kambal Gallery at ng Fashion Accessory Makers of the Philippines o FAMPh.

Kasama naman sa exhibit ang mga obra ng Filipino artists na sina Alfred Galvez at Irene Haagen kung saan ang ibang sining ay maaaring mabili.

Ilan lang ang mga sumusunod sa mga obrang Pinoy na itatampok sa exhibit:

Obrang sining na itatampok sa Hong Kong AsiaWorld-Expo sa June 30 hanggang July 2 bilang bahagi ng International Culture, Tourism and Intangible Cultural Heritage Exhibition

Sa mga interesadong pumunta sa Philippine booth, libre ang online registration, i-click lamang ang link na ito.

Para sa iba pang detalye patungkol sa ICTICH, maaaring makipag-ugnayan sa PTIC-HK sa pamamagitan ng kanilang email address: hongkong@dti.gov.ph.