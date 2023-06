Watch more News on iWantTFC

JAKARTA, INDONESIA - Masaya at makabuluhan ang naging selebrasyon ng ika-125 taon ng kalayaan ng Pilipinas sa Philippine Embassy sa Jakarta. Dumalo ang mga miyembro ng Filipino communities at business leaders.

Buong suporta naman sa okasyon ang Philippnie Embassy Jakarta, Philippine Mission to the ASEAN, Office of Defense and Armed Forces Attache at ang Office of Police Attache. Nakilahok din sa selebrasyon si Consul General Lolita Capco na galing pa sa Philippine Consulate General sa Manado.

“Kay ganda ng sikat ng araw ngayon dito sa tanggapan ng ating Embahada ng Pilipinas dito sa Jakarta. Akmang-akma sa ating paggunita ngayong araw ng buong galak at pagmamalaki ang ika-125 taon ng kalayaan ng ating bansang Pilipinas,” pahayag ni Third Secretary and Vice Consul Ihna Alyssa Marie Santos.

Ito ang unang beses na muling nagkaharap-harap ang mga Pinoy para gunitain ang araw ng kalayaan na dating ginawa lang online sa kasagsagan ng pandemic.

Sinimulan ang programa ng flag raising ceremony kung saan pinangunahan ng award-winning choir group na the Philippine Meistersingers ang pagkanta ng pambansang awit.

“We are here in Indonesia to have a concert for the Bright School, owned by a Filipino. We are very fortunate and privileged to be part of the Independence Day celebration of the Philippines Embassy,” sabi ni Philippine Meistersingers Conductor Bojo Lijauco.

Pormal ding binuksan ni Ambassador-Designate to Indonesia Gina Jamoralin ang mga exhibit booth ng mga kumpanyang laging sumusuporta sa philippine community events.

“Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos sa ating mga na-accomplish dito sa Indonesia at ang ating mayaman na pakikipagkaibigan ng bansang Indonesia at Pilipinas,” ani Amb. Jamoralin.

Ikinatuwa ng mga Pinoy ang pagdalo sa pagtitipon.

“Nagpapasalamat po kami sa embassy dahil palagi po nila kaming naaalala na imbitahin para makilahok sa ating mga pagdiriwang,” sabi ng Pilipinang guro na si Leizel Placer.

“It’s a very amazing experience to be here surrounded by Filipinos to celebrate the Philippine Independence Day and it’s great to see everyone here,” dagdag naman ng estudyanteng Pinay na si Kristiana Cruz.

At siyempre hindi nawawala ang salu-salo na paraan na rin ng mga Pinoy para magkasama-sama at magkakwentuhan sa buhay sa Indonesia at sa Pilipinas.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.