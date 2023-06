BUSAN, SOUTH KOREA - Lumahok ang Pilipinas sa ASEAN Market 2023 na ginanap sa Busan, South Korea noong June 3 at 4. Ang taunang event na ito ay pinangungunahan ng Korea Foundation-ASEAN Culture House o KF-ACH.

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Korea, tampok sa Philippine booth ang ipinagmamalaking tourist destinations ng Pilipinas tulad ng Clark, Manila, Cebu, Palawan, Bohol, at Boracay.

Ang booth ng Pilipinas sa idinaos na 2023 ASEAN Market sa Busan, South Korea noong June 3-4

Ipinakilala rin sa mga bumisita sa PH booth ang kampanya ng Department of Tourism o DOT na “Bisita, Be My Guest” o BBMG kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga Pinoy sa Korea lalo na ang Overseas Filipino Workers o OFWs at Overseas Filipinos o OFs na mag-imbita ng mga dayuhan para magbakasyon o bumisita sa Pilipinas. Mayroong tyansang manalo ang mga nag-imbita ng vacation tour packages sa ilang piling PH destinations.

Pinatikim din ang mga bisita ng ilang produktong Pinoy tulad ng ground coffee, dried mangoes, banana chips, durian chips, pineapple chips, orange-flavored sunflower crackers, bangus in oil, burong isda, burong hipon at garlic chili paste, pickled radish, pickled mango at mango salsa.

Na-enjoy rin ng mga bisita ang pa-sample ng mga alak na gawang Pinoy tulad ng lambanog, mango rum, at coffee-flavored liqueur.