MALAYSIA - Ipinagdiwang ng mga Pilipino sa Malaysia ang ika-125 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa pangunguna ng Embahada ng Pilipinas sa Malaysia sa isang diplomatic reception na ginanap sa JW Marriott Hotel, Kuala Lumpur noong June 7. Bukod sa pagdiriwang ng kalayaan, pinakaaabangan din ang selebrasyong ito dahil ito ang kauna-unahan matapos ang 3 taon mula nang pumutok ang pandemya noong Marso 2020.

Mga lumahok sa pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas sa Malaysia

Ayon pa sa embahada, lumahok sa nasabing pagdiriwang bilang Guest of Honor si Honorable Fadhlina binti Sidek, Minister of Education Malay. Binigyang diin naman ni PH Ambassador to Malaysia Charles C. Jose na bukod sa anibersaryo ng ating kalayaan, kasabay ng pagdiriwang ang ika-59 anibersaryo ng pagtataguyod ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia.

“As next-door neighbors, the interactions between our peoples go way back in centuries and the bond we share is as strong as it is deep. This bond has carried us through many defining moments in the history of our relationship.

We count on this shared history between our nations and peoples to enable us to find mutually acceptable solutions as we forge ahead to address common challenges,” pahayag ni Amb. Jose.

380 ang mga lumahok na bisita na kinabibilangan ng diplomatic corps, mga kinatawan ng gobyerno ng Malaysia, mga indibidwal mula sa pribadong sektor at ilang piling myembro ng Filipino community. Nagtanghal din ang Kuala Lumpur-based Filipino artists BTru Band sa pagtitipon.

“Sa mga minamahal kong kababayan dito sa Malaysia, binabati ko kayong lahat ng isang maligayang pagdiriwang ng ating Araw ng Kasarinlan.

Ipanalangin natin sa Poong Maykapal na nawa’y pagpalain Niya ang ating bansa ng kapayapaan, pagkakaisa, kasaganahan at kaunlaran,” pagbati pa ni Amb. Jose sa mga kababayan.