SINGAPORE - Lumagda sa Deed of Donation ng Philippine Studies Program Grant para sa ISEAS Yusof Ishak Institute ang Embahada ng Pilipinas sa Singapore at ang ISEAS nitong June 5.



Nilagdaan nina Philippine Ambassador to Singapore, H.E. Medardo G. Macaraig at Mr. Choi Shing Kwok, ISEAS Director and Chief Executive Officer ang Donation Agreement. Saksi naman sa signing ceremony sina Senator Loren Legarda at Dr. Terence Chong, ISEAS Deputy CEO and Director.

Ang ginanap na paglagda sa Deed of Donation ng Philippine Studies Program Grant para sa ISEAS noong June 5

Ang nasabing proyekto ay inisyatibo sa ilalim ng Regional Political and Studies Programme o RSPS para sa pagpapahusay ng ng ISEAS research sa Pilipinas. Nagsimula ang proyekto noong Hunyo 2019 at magtatapos ngayong taon ng Disyembre pero ito ay pinalawig ng nasabing Deed of Donation ng 3 pang taon hanggang sa June 2026. Layon ng pagpapalwig na ito na masakop din ng proyekto ang mga social, economic at cultural issues.



Ayon pa sa embahada, isa sa flagship programs na sinusuportahan ng Kongreso ng Pilipinas ang ISEAS project na pinangungunahan ni Senator Loren Legarda. Ang programang ito ng academic cooperation agreements ng Pilipinas sa iba-ibang international institutes at universities sa pamamagitan ng academic exchanges ay nagsisilbing suporta sa patuloy na kampanya ng Philippine Department of Foreign Affairs o DFA para sa cultural diplomacy sa iba-ibang bansa.