POLO nakatutok sa mga kaso ng hate crime laban sa mga Pinoy sa US

MAYNILA - Patuloy na nakatuon ang Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Washington D.C sa Estados Unidos sa gitna ng mga naitatalang kaso ng diskriminasyon laban sa mga Pinoy sa naturang bansa.

Sa virtual forum ng DOLE, kinumpirma ni Labor Attache Angela Librado-Trinidad na may mga naitatalang kaso ng diskriminasyon sa mga Pinoy sa Washington D.C.

Mula sa pang-iinsulto at ilang physical injuries ang naitala ng POLO bagamat may mga kaso ayon kay Trinidad na ayaw na lang kumpirmahin ng pamilya ng mga nakaranas ng diskriminasyon.

"This has been highlighted because of the COVID, 'yung Asian hate crime… this has been ongoing even before. May mga cases tayo na nare-receive sa different foreign posts sa L.A., sa New York, at dito sa Washington. Siyempre isa sa target doon yung ating mga medical professionals," ani Trinidad.

Patuloy aniya ang pakikipag-ugnayan nila sa stakeholders para mapalakas ang kampanya laban sa diskriminasyon.

“Nakikipagtulungan tayo sa iba’t-ibang ahensiya through our Philippine Embassy. Barely two months ago, we had a meeting with the Equal Employment Opportunities Commission at doon nagtipon-tipon yung iba’t-ibang Asian representatives including our government represented by Philippine Embassy and us to discuss how will we be able to address this issue of Asian hate crimes,” ani Trinidad.

Sa tala ng POLO-Washington D.C. hindi lumalagpas sa 100 ang mga naiulat na Asian-related hate crimes sa kanilang nasasakupan pero maaaring mas marami pa dito ang aktwal na bilang ng diskriminasyon.

“Ang nakita nating data, medyo significantly medyo senior at mga nasa medical professionals yung tinitira kasi sila din yung usual na nakikitang nasa labas because of their work and because of their functions,” ani Trinidad.

May insidente rin aniya ng mga Pinoy na bigla na lang sinasapak ng ibang lahi habang naglalakad pero sa workplace ng mga kababayan doon ay maayos naman na mekanismo para protektahan ang mga Pinoy workers.

May kanya-kanya na rin aniyang mga pag-iingat ang mga Pinoy sa kanilang paglabas sa community.

Matatandaang ikinaalarma ang pagtaas ng bilang ng diskriminasyon sa Amerika laban sa mga Asian Americans and Pacific Islanders o iyong tinatawag na AAPI, kung saan may mga pamamaril pa na naka-target sa mga Asian-American.

Iniuugnay rin ito ng mga aktibista sa naging rhetoric umano ni dating US President Donald Trump laban sa mga Asian sa harap ng pagkalat ng COVID-19 na tinawag noong “Chinese virus” ni Trump.

Nagkaroon na rin ng kabi-kabilang protesta na nagkokondena nito.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

