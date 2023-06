Carabao mangoes ng Pilipinas, ie-export na sa Australia

AUSTRALIA - Sisimulan na ngayong Hunyo ang pag-e-export patungong Australia ng carabao mangoes ng Pilipinas ayon na rin sa anunsyo ng Philippine Embassy sa Canberra, Australia.

Ilang taon na ring tinatangkilik ng mga Australian ang pinatuyo o dried mangoes ng Pilipinas bilang healthy snack.

“It is now time for Aussies to enjoy our much-beloved fruit in the Philippines,” pahayag ni Philippine Ambassador to Australia H.E. Ma. Hellen B. De La Vega.

Iluluwas na sa Australia ang carabao mangoes ng Pilipinas simula Hunyo

Ang mga protocol para sa pagluluwas ng napakatamis na mangga ng Pilipinas patungong Australia ay nasimulan na taong 2016 kabilang na ang Specific Commodity Understanding o SCU. Ang SCU ay isang uri ng arrangement document para sa pagpapadala ng mga mangga mula ‘Pinas patungong Australia sa ilalim ng Australia’s Biosecurity Act 2015 na patuloy na inaamyendahan para maisama ang mga oportunidad para sa pag-e-export ng mga mangga ng Pilipinas, ayon na rin sa Bureau of Plant Industry-National Plant Quarantine Services Division o BPI-NPQSD sa ilalim ng Department of Agriculture.

Ngayong taon, naging posible ang pag-e-export ng carabao mangoes patungong Australia sa pamamagitan ng Fastboxph, isang Sydney-based e-Commerce at logistics provider kasama ang 1Export, isang one-stop platform para sa cross border trade and fulfillment services, at ng Philippine Trade and Investment Center o PTIC Sydney at ng BPI-NPQSD.

Ibinahagi naman ni Ambassador De La Vega na ang carabao mangoes ng Pilipinas ay maaaring pitasin o anihin sa buong taon habang ang Australia tuwing Setyembre hanggang Abril lamang nakaka-harvest ng kanilang mga mangga. Kaya naman ani Amb. De La Vega na sa winter season mahalagang mag-export ng PH mangoes sa Australia para matiyak na magiging available sa mga kababayan at Australyano ang tinaguriang national fruit ng Pilipinas-ang mangga.