Ilang Pinay sa Israel, nangangamba dahil sa gulo roon

Umuusok ang isang building sa Gaza City noong May 12, 2021 matapos ito matamaan ng bomba ng Israel. Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

ISRAEL - Nagtatrabaho bilang caregiver sa bansang Israel, si Laurice Briones, taga San Pablo City, Laguna, isa siya sa mga Pilipinong naipit sa gulo sa pagitan ng Israel at Palestine.

Kuwento ni Briones, mag-iisang linggo na nung mag-umpisa ang bakbakan at sa kwarto na kung tawagin ay mamad o bomb shelter sila nananatili.

Ito raw ang magsisilbi nilang sangga sakaling may makalusot na missile at bumagsak sa alinmang bahay sa Israel.

“Purong semento siya na may bakal, halos pinto at bintana ay bakal, ipakikita ko sa inyo yung kung ano yung pintuan ng aming shelter, ito siya, bakal siya, tapos yung pinaka bintana namin dito, ano din siya may bakal din siya bukod sa may bubog siya may screen bakal din siya," aniya.

Halos 2 taon pa lang daw siya sa Israel, at base sa karanasan, ito na ang pinakamatagal na bakbakang naranasan.

“Ilang araw lang yun nangyari, last year February isang araw na ganyan hindi talaga katulad ngayon na talagang sunod-sunod at pagsabog sa labas," sabi ng OFW.

Ipinakita niya sa ABS-CBN News, ang larawan ng mapa na kinaroroonan sa Netiv Hasaara, malapit sa Gaza border.

Larawan mula kay Laurice Briones

Bagamat sanay na raw na may ganitong sitwasyon, aminadong nakakaramdam na siya ng matinding takot.

“Di ba sa atin sa Pilipinas uso yung, ayun naririnig nyo ba yun para siyang putok ng boga, ganun ka kalapit sa boga ayun ang maririnig mo dito, kaso nga lang talagang ramdam mo yung pagyanig ng bahay niyo," kuwento niya.

"Palibhasa nga sanay na ako pero yung naranasan ko na sunod sunod nga na dito sa amin tapos may nakita pa ako na nagliliyab dun sa may farm, halos talagang hindi ko na napigilan kahit sabihin ko sa sarili ko na hindi na ako natatakot, pero talagang hindi mawala sa atin yung bigla na lang papatak yung luha ko."

PANOORIN: Bagong sigalot sa pagitan ng Palestine, Israel tumindi pa

Ang kaibigan naman niyang si Arabel Manjares na taga Batangas City at nasa Tel Aviv, apektado rin ng gulo.

“Tulad nito parang less than a week na yan pero yung few days na nauna, hindi naman dito sa lugar namin hindi naman dito sa Tel Aviv, nauna siya sa may Jerusalem, that time namili na kami ng pagkain, nag-ipon na kami ng pagkain," sabi ni Manjares.

Pasalamat sila Manjares at Briones sa mga alarm, dahil nalalaman kung mayroong nakakalusot na missile, umaasa naman silang dalawa na matatapos na ang gulo.

Samantala, wala naman raw silang balak na umuwi ng Pilipinas, kahit ganito ang sitwasyon.

“Una feel namin hindi naman kami pababayaan ng government ng Israel, pangalawa sa balita ay ganung, pero hindi naman ganung ka grabe ang sitwasyon, hindi pa, sino bang hindi gustong umuwi sa Pilipinas pag talagang ano, pero sa ngayon hindi naman mauwi sa giyera talaga," sabi ni Briones.

“Para sa akin sa totoo lang hindi ako uuwi, kasi pinangarap ko to marating tong lugar na to, kung dito matatapos ako, dito ako," dagdag niya.

Dasal ang hingi nila para sa mga kababayan at para matapos na rin ang gulong nararanasan.

Nitong nakaraang linggo, tumitindi pa ang sagupaan sa pagitan ng Israel at Palestine.

Nagsimula ang bagong tensiyon sa pagpapaalis sa mga Palestinian na naninirahan sa bayan ng Sheik Jarra sa East Jerusalem

Sabi ng Department of Foreign Affairs, sa kasalukuyan wala pang napaulat na nasaktang pinoy sa bakbakan ng Israel at Palestine.

- Ulat ni Andrew Bernardo