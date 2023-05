BUSAN, SOUTH KOREA - Nakilahok ang Pilipinas sa ASEAN Digital Experience Zone, Special Alternative Identities Exhibition, at sa ASEAN-Korea Partnership Workshop noong April 26 hanggang 27.

Dumalo sa nasabing events sina Philippine Embassy’s Cultural Attaché Anthony Z. Cornista at Ms. Mariel Jasmine A. Nini, Planning Officer II ng Sentro Rizal, International Cultural Affairs Office o SRICAO ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA.

Ayon pa sa embahada, inorganisa ito ng Korea Foundation-ASEAN Culture House o KF-ACH at ng International Information and Networking Centre para sa Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region sa ilalim ng UNESCO ICHCAP habang itinampok naman sa Digital Experience Zone exhibition ang Avatar Playground “Experience ASEAN Festivals in a Virtual Space through an Avatar.”

Na-experience virtually ng mga lumahok sa 3D character digital experience zone ang mga popular na festivals sa Pilipinas, Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, at Myanmar.

Ang ASEAN Digital Experience Zone sa Busan noong April 26-27

Itinampok din sa digital zone ang makukulay, naglalakihan at katangi-tanging disenyo ng mga parol sa dinarayong giant lantern festival sa San Fernando, Pampanga.

Samantala, inorganisa rin ng KF-ACH 2023 ASEAN-Korea Partnership Workshop kung saan nakilahok at tinalakay ng iba-ibang embahada kabilang na ang iba-ibang Korean institutions ang kanilang sistema ng public diplomacy.

Ilan sa lumahok sa ASEAN-Korea Partnership Workshop

Nagbahagi rin ang mga kinatawan ng ASEAN Member States mula sa akademya, Korean institutions at overseas cultural institutions ng kani-kanilang stratehiya na pwedeng matutunan ng ibang miyembro.

Patuloy ang mga proyekto ng embahada ng Pilipinas sa Seoul, South Korea para sa pagsusulong ng cultural diplomacy sa bansa.